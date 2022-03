Como organizar a sua sapateira de forma funcional?

Quer saber como organizar a sapateira de forma funcional? Continue lendo este post para conferir dicas e ideias para manter a sua casa organizada de forma funcional e simples. Confira as nossas dicas incríveis para organizar todos os seus calçados!

Por que organizar a sua sapateira de forma funcional?

Afinal, como organizar a sapateira de forma funcional? Após dois anos de pandemia, estamos retornando às atividades presenciais e aos ambientes de estudo e trabalho. Devido a esta circunstância, tendemos a mudar nosso vestuário para realizar estas tarefas: trocando o pijama pela camisa e calça, como também, os chinelos pelos sapatos.

Além disso, mudar a rotina é sinônimo de mudar a organização da casa, logo, precisamos descobrir como organizar a sapateira de uma forma funcional e simples para retornar à vida fora de casa.

Veja como organizar sapateira de forma funcional

Se você precisa de algumas dicas especiais para organizar o espaço dos seus sapatos, então, confira a seguir as melhores dicas para deixar tudo bem organizado. Confira agora mesmo.

Deixe os sapatos em locais arejados após o seu uso

Durante a pandemia, todos precisamos alterar os nossos hábitos de higiene a fim de evitar a contaminação pela Covid-19. Um destes hábitos está relacionado com os nossos calçados: se antes, retirar os sapatos era um ação de relaxamento, agora é uma iniciativa de cuidado. Isso porque os sapatos podem transportar o vírus, logo, é recomendado retirar os sapatos fora de casa (quintal, por exemplo).

Com esta recomendação, algumas pessoas criaram um espaço na entrada de suas casas onde deixam os calçados que usam fora de casa, ou seja, a sapateira está no hall de entrada. O espaço é importante para evitar a contaminação pelo vírus, assim como o surgimento de odores e mofo nos calçados. No entanto, este deve ser um espaço temporário para os sapatos. Limpe-os e guarde-os em local arejado e seco, dentro de casa para fins de conservação.

Aprenda a organizar o seu espaço

A sapateira é um item essencial para manter a sua casa em ordem. Para isso, você precisa escolher uma sapateira que seja prática em seu dia a dia e otimizar o espaço da sua casa. Rafael Belém (Revista Casa Claudia) indica que você verifique o espaço livre que tem em sua casa e descubra quantos pares de sapatos cabem neste espaço.

Com esta informação, você pode escolher o modelo da sua sapateira: prateleiras na parede, organizador para guarda-roupas, etc.

Aproveite os espaços livres em sua casa

A sapateira é um item de organização muito versátil, porque possui vários modelos e pode ser utilizado em diversos espaços da sua casa. Pode ser usado em um aparador na sala de estar, atrás da porta do quarto, no guarda-roupas, etc.

Diante disso, sugerimos que você siga a dica anterior. Caso o seu orçamento esteja limitado, você pode reinventar a função de algum móvel ou objeto que você tenha em caso, como exemplo:

Painel de fotos como sapateira: Quem disse que os materiais de papelaria não podem fazer parte de uma decoração funcional? Neste caso, a tela mural geralmente usada para organizar fotos e papéis penduradas com pregadores em suas grades pode ser uma opção barata e prática de sapateira, porque permite que os calçados estejam em um local arejado e seco.

Aparador na sala ou cômoda no quarto: Utilizar estes móveis para guardar os seus calçados é uma forma de otimizar espaço e economizar dinheiro, porque é um móvel que você já tem. Além disso, é um local arejado e seco, ou seja, ideal para manter a durabilidade do seu sapato.

Aprenda a desapegar

Agora que você já sabe quantos sapatos pode guardar em sua sapateira, é hora de organizar os calçados. Então, caso você possua mais calçados do que pode guardar, este é o momento de desapegar.

Dessa forma, separe-os entre os mais usados e os poucos usados. Além disso, verifique quais precisam de reparos ou que nem tem mais conserto. Depois disso, tome os sapatos mais usados no seu dia a dia como prioridade e coloque-os na sapateira. Já os sapatos que restarem, você pode doá-los, vendê-los ou descartá-los.

Como organizar os sapatos pouco usados?

Você organizou os seus sapatos para o dia a dia e ainda sobrou um espaço para guardar os sapatos usados em ocasiões especiais? Então, a nossa dica é guardá-los em caixas organizadoras transparentes, pois assim você otimiza espaço e encontra o seu calçado com facilidade.

Além disso, você pode separar os sapatos por modelos e/ou cores. Caso o seu orçamento esteja reduzido, você pode optar por guardar estes sapatos em caixas de papelão, também otimizando o espaço em sua casa.