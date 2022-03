Não consegue encontrar roupas no seu armário? Puxa uma peça de roupa e caem dez? Então, definitivamente chegou a hora de organizar! E vamos te ajudar na tarefa de como organizar as roupas no armário com dicas incríveis. Aproveite e veja como organizar.

Organizar é preciso

O processo de organização da casa, de armários, cômodas, geladeira, ou seja, de qualquer espaço da casa, é benéfico por vários aspectos: economiza tempo, pois encontramos os objetos e roupas com maior facilidade, evita que acumulemos coisas que não usamos ou precisamos mais e nos permite manter ambientes limpos e higienizados!

Você sabia que existem várias filosofias de bem-estar que afirmam que ambientes organizados equilibram as energias da casa? Afirmam ainda que, a desorganização externa, no ambiente, reflete uma desorganização interna, de sentimentos e pensamentos!

Bem, fato é que visualizar um ambiente organizado realmente nos traz uma sensação de leveza!

Primeiramente, para te ajudar no desafio de organizar armários, seja qual for a sua motivação, encontrar peças de roupas, descartar as que não usa mais, economizar dinheiro, tempo e espaço ou se sentir bem com você mesma, siga as nossas dicas!

Como organizar as roupas no armário

Em primeiro lugar, esvazie completamente o armário e o limpe bem! Uma dica para limpar o armário é usar o pano seco para retirar o pó. Logo depois, passe um pano úmido com uma solução de água e vinagre de álcool. Deixe as portas e gavetas abertas para secar completamente e ventilar para apenas depois deste processo começar a organização!

Avalie bem as peças de roupas, joias, bijuterias, roupas íntimas e meias, ou seja, em tudo que foi retirado do armário!

Nessa avaliação, separe as roupas em três montes: manter, descartar, doar!

Feita a separação retire do cômodo as roupas que irá doar (dobrando-as e colocando em sacolas), as roupas que vai descartar (colocando-as em sacos de lixo) e deixe apenas as roupas e objetos que serão mantidos!

Esse procedimento de limpeza e separação vai reduzir bastante a quantidade de roupas que serão guardadas e, assim, vai facilitar muito a organização!

Roupas íntimas, peças pequenas

Guarde essas peças nas gavetas, mas dobre-as antes! Existem no mercado diversos nichos organizadores para as roupas íntimas. Esses são especialmente projetados para guardar este tipo de roupa de forma organizada!

Dobre camisetas e roupas de dormir

Camisetas, camisas de malha, camisolas e pijamas devem ser dobrados e colocados dentro das gavetas! O ideal é que dobre ou crie rolinhos para economizar espaço! Se forem camisas e camisetas, lembre-se de dobrar de forma que as estampas (se existirem) fiquem para cima! Isso facilita bastante encontrar a peça que quiser vestir!

Ao guardar as roupas dobradas, faça uma escala de cores, coloque roupas mais claras e depois mais escuras, de forma a criar uma “organização colorida e harmoniosa” na gaveta!

Pendure vestidos, casacos e camisas sociais

Para essas peças use cabides do mesmo material. Se possível, de preferência, use os de madeira e pendure por tipo, ou seja: os vestidos ao lado um do outro, por exemplo! Invista em sacos protetores para casacos e vestidos de festa!

Por último, para os casacos mais pesados, que estão sem uso em função da estação, opte por dobrá-los e guardá-los em um local mais alto do seu armário!

Roupas de cama e toalhas

Essas peças costumam ocupar muito espaço, por isso, dobre-as bem e, para as que não estão em uso, opte por guardar em sacos herméticos! Sacos herméticos são aqueles dos quais é retirado todo o ar e fazem um milagre na conquista de espaço!

Cintos, chapéus e outras peças

Invista em caixas organizadoras! No mercado existem milhares de modelos, materiais e tamanhos! Sendo assim, use as caixas para organizar objetos dentro do armário!

Lenços e adereços

Pendure! A saber: existem modelos bem diferentes e versáteis de cabides próprios para guardar colares, pulseiras e lenços! São fantásticos para ganhar espaço e, além disso, contam com o benefício adicional de impedir que seus colares enrolem um no outro!

Calçados

Antes de tudo, caso você guarde seus sapatos dentro do seu armário, use caixas de sapato para organizar! Mas atenção, não é a mesma caixa do calçado! Falamos do modelo de plástico para deixar seus sapatos bem organizados!

Adote algumas medidas

Para finalizar, se você quer manter a manter a organização de seu armário, adquira alguns hábitos: ao retirar algo do lugar, recoloque. Abra as portas e deixe-as abertas para ventilar o armário pelo menos uma vez por semana!

Organize na noite anterior as roupas que vai vestir, pois, assim, poderá separar sem pressa na manhã seguinte. Dessa forma, você não corre o risco de desorganizar todo o armário para retirar uma peça de roupa!

Achou nossas dicas práticas e fáceis? Conte-nos qual ou quais vai colocar em prática!