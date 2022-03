É muito triste buscar uma panela e, no meio do caminho, ver elas caírem ou, ainda, ter que abrir espaço entre as tampas para guardá-las. Pensando nisso, é que nós preparamos este artigo para ajudar as donas e donos de casa a passar por essa situação de forma mais organizada e simples. Dessa forma, é possível evitar tantos transtornos cada vez que você vai buscar uma panela no armário. Veja dicas incríveis de como organizar o armário de panelas.

Como organizar o armário de panelas?

Antes de tudo, como sugestão, retire todas as panelas do armário e avalie cada uma delas. Ela está sendo usada? Está danificada? Possui puxadores em bom estado? Ela é realmente necessária? Essa primeira avaliação permite que você desapegue daquelas panelas que não estão sendo usadas e só estão ocupando espaço.

Depois de fazer essa análise inicial e separar as panelas que você não usa mais, faça uma doação para famílias que necessitam de panelas. Sempre tem quem quer!

Prepare o armário

Primeiramente, com as panelas que ficaram em sua casa, separe as que você costuma usar com maior frequência das que você, geralmente, usa só em situações especiais.

Antes de organizar as panelas novamente no armário, compre papel contact ou forro de PVC e coloque nas prateleiras como forma de protegê-las dos armários.

Essa ação é de fundamental para organizá-las de forma adequada, principalmente se você tem disponível dois armários para guardá-las: um para panelas mais utilizadas e outro para panelas usadas ocasionalmente.

Divisórias

Pensando no armário destinado às panelas, quanto mais divisórias tiver, melhor será a organização delas. Então, se você tiver espaço, peça a um marceneiro para colocar mais prateleiras.

Dicas de como organizar as panelas no armário

Para organizar as panelas, vamos te dar algumas dicas. Confira e aplique conforme a sua necessidade.

Panelas e tampas

Primeiramente, separe a panela de sua respectiva tampa, caso contrário as panelas ocuparão muito espaço dentro do armário. Quanto à disposição das panelas no armário, procure deixá-las de uso esporádico na parte de trás das prateleiras. Por outro lado, no caso das panelas de uso diário, deixe-as na frente do armário para ficar mais fácil de utilizar. ficando com melhor acesso.

Faça pilhas

Em primeiro lugar, empilhe as panelas, sempre considerando o tipo de material que foram produzidas, pois, assim, você vai evitar que elas risquem uma na outra. Nesse caso, utilize a ordem da maior embaixo e a menor em cima. Para evitar que as panelas risquem, coloque papel toalha entre cada uma delas para guardar.

Frigideiras

Outra opção para organizar as frigideiras, é investir em organizadores facilmente encontrados nas lojas. Além disso, use uma prateleira menor (geralmente mais estreita) para oferecer condições de visualizar as panelas que estão na parte inferior do armário.

Por outro lado, se você optar por organizadores, invista em prateleiras aramadas, pois elas possibilitam o melhor aproveitamento do espaço do armário. Em muitas situações, as panelas não ficam empilhadas.

Organizador para panelas

Uma boa alternativa é investir em um organizador próprio para panelas e ajustar no armário. Dessa forma, como o organizador é de inox, fica com uma aparência mais requintada e organizada. Existe também o organizador de tampas de inox, onde as tampas também ficarão mais organizadas.

Adaptação no armário

Organize suas panelas em trilhos próprios para colocar no armário, com auxílio de um marceneiro. Os trilhos possuem ganchos onde você pode pendurar as panelas para aproveitando melhor o espaço do armário.

As tampas podem ser guardadas em separadores próprios, vendidos em lojas de utilidades, sejam físicas ou virtuais. Além disso, você também pode fazer em casa, instalando na porta do armário um suporte para toalhas ou, ainda, pode guardar cada uma delas em caixas de papelão, colocando-as de pé, uma atrás da outra.

Tampas de panelas

Já sobre a organização das tampas das panelas, você pode comprar ganchos de plástico (daqueles usados para pendurar pano de prato) e pendurá-los nas portas dos armários usando fita dupla face. Outra opção é instalar prateleiras de metal dentro do armário e, assim, guardar as tampas de forma segura.

Mais uma alternativa para as tampas das panelas é fixá-las nas paredes da cozinha, barras e canos de aço, servindo como apoio para as tampas.

Cozinha pequena

Se a sua cozinha for muito pequena e, por isso, não tiver espaço para organizar todas as panelas, invista em ganchos ou suportes presos nas paredes ou no teto.

São muitas dicas que hoje te passamos para organizar de forma mais produtiva o seu armário de panelas!

Sendo assim, use essas dicas super válidas e você inclua elas dentro da estrutura de armários na sua cozinha.

Por fim, agora que você já sabe… mãos à obra! Panelas organizadas facilitam muito a vida na cozinha!