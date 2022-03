Conseguir parar de procrastinar definitivamente é um grande desafio. Não é de hoje que vemos muitas pessoas perdendo prazos e até mesmo adoecendo mentalmente por conta da procrastinação. Afinal, lidar com o peso de deixar tudo para depois é algo muito complicado, concorda?

Por isso, neste texto nós trouxemos 5 dicas que, apesar de simples, podem ajudar muita gente a começar a se livrar da procrastinação. Acompanhe!

Como parar de procrastinar definitivamente?

Para parar de procrastinar definitivamente é preciso, antes de qualquer coisa, tomar uma decisão. Você precisa decidir que quer parar de procrastinar. Além disso, deve dizer isso em voz alta para si mesmo, fazendo a sua mente entender que, a partir de agora, você irá focar no que deve ser feito.

Isso vai lhe ajudar a desenvolver mais força na hora de lidar com aquelas tentações da procrastinação.

Outro ponto importante é a autorresponsabilização. Pare de culpar as outras pessoas pela sua falta de ação. Embora questões emocionais possam ter sofrido impactos alheios, a sua vida ainda permanece em suas mãos. Cuide dela, respeitando os seus limites, mas entendendo as suas responsabilidades.

Veja, abaixo, alguns passos interessantes que podem ajudar:

1. Dê o primeiro passo – mesmo que pequeno – sem pensar em desculpas

Ao invés de ancorar a sua mente na longa tarefa que tem pela frente, que tal, simplesmente, dar um micro passo? Assim você já começa a agir e, aos poucos, vai se acostumando com a ideia de “se mexer”.

Faça isso antes que o seu cérebro acabe criando alguma desculpa para você deixar algo para depois. Afinal, se você esperar alguns segundos passarem, certamente a sua mente irá bolar um plano que justifique a procrastinação. Portanto, levante e faça antes de pensar sobre isso.

2. Foque no “aqui e agora” enquanto executar algo difícil

À medida que for executando as suas tarefas, traga os pensamentos para o “aqui e agora”. Não fique pensando em todas as etapas, foque em uma por vez. Pense “estou fazendo o passo 1 e focando nele”, ao invés de ancorar a mente nos próximos 10 passos.

3. Não queria resolver mil coisas ao mesmo tempo

Seguindo a linha do que foi dito acima, procure sempre resolver uma coisa por vez. Não fique tentando fazer mágica na hora de parar de procrastinar definitivamente. Mas sim, respire fundo e traga a sua mente para o presente e para a atividade que está na sua frente – e não para aquelas que você ainda fará.

4. Cuide das suas emoções

Cuidar da sua saúde mental e das suas emoções é fundamental para parar de procrastinar definitivamente. Assim você entende os gatilhos por trás da procrastinação (como perfeccionismo, por exemplo) e pode aprender a lidar com eles. Escute-se! Faça psicoterapia e se conheça.

5. Visualize o seu futuro quando estiver fugindo demais da tarefa

Se porventura você perceber que a sua mente começou a divagar e você está procrastinando, traga os seus pensamentos para o seu futuro “eu”. Imagine a recompensa de terminar a tarefa e faça disso o seu combustível para parar de procrastinar definitivamente.

Acredite em você!