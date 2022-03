Se você consultou o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/e conferiu que você possui dinheiro “esquecido” nos bancos a boa notícia que é partir de hoje, segunda-feira (7), esses valores já podem ser resgatados.

Os passos para receber o dinheiro são: acessar o sistema e indicar uma chave pix par receber a transferência do valor a ser recebido ou, no caso de pedir o resgate sem chave pix, a instituição financeira no qual o dinheiro está disponível irá entrar em contato.

Quando a instituição entrar em contato é para fazer a transferência.

Todo o cuidado é pouco na hora de pedir o resgate dos valores. Muitos estão se aproveitando da situação para aplicar golpes e obter dados dos cidadãos. Acesse apenas os sites específicos do governo para a operação.

Veja aqui: Dinheiro esquecido em bancos: fuja do golpe do ‘saque instantâneo’

Veja a passo a passo de como resgatar o dinheiro esquecido nos bancos

Como resgatar o dinheiro esquecido nos bancos

Em primeiro lugar é necessário acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br;

Em seguida, a página do site mostrará três passos que você deve seguir;

Logo no primeiro passo estará escrito “Faça a consulta para saber se você ou sua empresa têm valores a receber do Sistema Financeiro.”. Clique na palavra “consulta” e o site irá lhe direcionar para uma página onde você deverá informar seu CPF ou CNPJ da empresa;

Nesse página você irá digitar o CPF e a data de nascimento; se for CNPJ a data informada deve ser a da abertura da empresa; tome muito cuidado para não divulgar seus dados como CPF e data de nascimento para terceiros na hora da empolgação se você tem dinheiro.

Se você tem valores a receber o sistema irá lhe informar;

No caso de não ter valores, você deve voltar na data informada pelo Banco Central já que as instituições financeiras enviarão novos dados ao Banco Central e você poderá ter valores que ainda não foram informados;

Se você tem valores a receber você deve ver a data em que o dinheiro estará liberado consulta do valor e para o saque/transferência. É importante ver o dia e horário do agendamento. No caso do horário ficar atento às duas possibilidades o horário de agendamento : das 4h às 14h ou das 14h às 24h;

Na data e horário específicos você pode clicar no botão “Acessar meu valores a receber”;

Em seguida fazer o login em gov.br;

Caso não tenha cadastro faça um em https://acesso.gov.br/

É necessário o nível prata ou ouro para conseguir o acesso para realizar o saque/transferência dos valores; Não sabe como conseguir o nível prata ou ouro? Então leia Como conseguir o nivel prata ou ouro no gov.br

Ao ter o acesso, aceite o termo de ciência;

Na tela do sistema aparecerá: o valor a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem (tipo) do valor a receber; e informações adicionais, quando for o caso;

O sistema irá lhe indicar duas opções que você poderá escolher. Ou a “solicitar por aqui”, ou “solicitar via instituição”;

Escolhendo “solicitar por aqui” é só seguir as orientações onde você informará uma das chaves pix e os seus dados. É importante guardar o número de protocolo caso necessite entrar em contato com a instituição. O valor será devolvido em até 12 dias úteis pela instituição financeira;

Escolhendo “solicitar via instituição” você deve etrar em contato pelo telefone ou e-mail informado pela instituição para combinar a forma de devolução.