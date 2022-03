como saber se vou receber o benefício em abril?

As próximas liberações do vale-gás nacional deverão acontecer no próximo mês de abril deste ano. O Governo Federal ainda não definiu quantas pessoas poderão entrar no programa na folha de pagamentos do mês seguinte. Entretanto, o processo de consultas aos nomes que farão parte do benefício já está definido.

De acordo com o Ministério da Cidadania, que é a pasta responsável por esses repasses, a ideia central do Governo Federal é manter a consulta através dos seus canais oficiais. Dessa forma, o cidadão poderá saber se receberá ou não o dinheiro do programa através do app do Auxílio Brasil ou mesmo do Caixa Tem.

Os dois aplicativos já podem ser baixados nas lojas de aplicações do seu celular. Logo depois da instalação, o cidadão entrará na sua conta ou criará uma do zero. Os apps já estão disponíveis, mas o resultado da seleção ainda não foi divulgado. De acordo com informações de bastidores, a liberação deverá acontecer na próxima semana.

De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco menos de 6 milhões de pessoas receberam o vale-gás nacional no último pagamento, que foi realizado em fevereiro. Os cidadãos ainda não estão automaticamente garantidos nos repasses de abril. Por isso, eles também precisam fazer a consulta para saber como ficam as suas situações.

Embora ninguém tenha um lugar cativo nos pagamentos do vale-gás nacional, o fato é que nenhum usuário precisa fazer nenhum tipo de nova inscrição. De acordo com o Governo Federal, todas as seleções de abril serão feitas a partir de dados já existentes no banco de informações do Cadúnico e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quem pode receber o vale-gás

De acordo com o projeto oficial do vale-gás nacional, para receber o vale-gás nacional é preciso ter um perfil ativo no Cadúnico. Além disso, também é importante ter uma renda per capita mensal de até R$ 606, ou seja, meio salário mínimo.

No entanto, o mesmo programa também deixa claro que outros grupos podem receber o projeto. Quem faz parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também tem esse direito.

De qualquer forma, o Governo Federal explica que não há espaço suficiente para pagar o vale-gás para todos os brasileiros que se encaixam nesses grupos. Por isso, ao menos neste primeiro momento, eles optaram por selecionar apenas as pessoas que fazem parte do Auxilio Brasil.

O Vale-gás

O vale-gás nacional é um projeto de autoria de parlamentares do Congresso Nacional. Ele foi aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda no final do ano passado. Os pagamentos começaram em dezembro de 2021.

Naquele primeiro momento, no entanto, os repasses chegaram apenas nas pessoas que moravam nas regiões fortemente atingidas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. O processo começou a mudar no início deste ano.

De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões de pessoas entraram para o programa desde janeiro. A pasta diz que o objetivo do Governo é seguir com os aumentos no decorrer dos próximos meses.

Consulta do vale gás pelo CPF Os cidadãos podem consultar as informações pelos aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem. Para os beneficiários do novo Bolsa Família que ainda recebem o vale gás, podem verificar o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil. Os demais, aqueles que não recebem o Auxílio Brasil, mas que se encaixam nas regras de concessão do Auxílio Gás, podem consultar o benefício pelo Caixa Tem, onde também é possível movimentar os valores. Por fim, para selecionar as famílias que participarão do programa Auxílio Gás, o governo vai ordenar, de modo que priorize as famílias nas seguintes condições: Com dados do Cadastro Único atualizado nos 24 meses anteriores;

Com menor renda per capita;

Com maior quantidade de membros na família;

Beneficiárias do Programa Auxílio Brasil; e

Com cadastro qualificado pelo gestor por meio do uso dos dados da averiguação, quando disponíveis. Quando será liberado o Vale-Gás? O pagamento do Vale-Gás para todo o Brasil está sendo liberado de acordo com o número final do NIS de cada cidadão. O benefício, vale destacar, é liberado juntamente com o Auxílio Brasil. Para o mês de abril, o calendário do Vale-Gás é o seguinte: NIS final 1: 14 de abril

NIS final 2: 18 de abril

NIS final 3: 19 de abril

NIS final 4: 20 de abril

NIS final 5: 22 de abril

NIS final 6: 25 de abril

NIS final 7: 26 de abril

NIS final 8: 27 de abril

NIS final 9: 28 de abril

NIS final 0: 29 de abril