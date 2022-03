Você sabe como secar roupas em apartamento? As roupas lavadas precisam de espaço para secar mais rápido, de preferência debaixo do sol e com vento corrente. Mas, como bem sabemos, nem sempre isso é possível. Quem mora em apartamento e tem um espaço bem reduzido, raras vezes consegue um local adequado para essa tarefa. Sendo assim, hoje, separamos algumas dicas incríveis para ajudar você a fazer a secagem adequada das suas peças.

Aprenda como secar roupas em apartamento

Sabemos que uma das maiores dificuldades de morar em apartamento é construir uma dinâmica de aproveitamento de espaço. Mesmo em apartamentos grandes, os cômodos de fora da casa, como varanda e quintal, são relativamente limitados e exigem uma certa adaptação para utilizar o ambiente, principalmente quando falamos de secar roupas.

Porém, não é uma tarefa impossível! Existem várias maneiras de você otimizar espaço e tempo para conseguir secar todas as suas roupas após a lavagem.

Vamos, então, para algumas dicas infalíveis que vão fazer a diferença no seu dia a dia.

Opte por estender as roupas em ondas

Esse primeiro método de estender suas roupas você já deve ter visto em algum momento, sendo feito por sua mãe ou seu pai, e aqui é de grande utilidade.

É muito simples! Será preciso usar duas cordas lado a lado. Você vai pendurar a ponta da roupa em uma corda e a outra ponta na corda ao lado. Assim, vai ser criada uma fileira de roupas com uma quantidade maior de peças se comparado a pendurar uma roupa por vez em cada uma das cordas.

Cuidado para não deixar as roupas muito próximas, afinal, o intuito desse método, além de otimizar espaço, é favorecer a circulação de ar para que suas roupas sequem mais rápido e não desenvolva nenhum odor desagradável.

Utilize cabides para maior praticidade

Os cabides são muito úteis para estender as suas roupas, principalmente as partes de cima (camisas, blusas, moletons e etc). Esse método também favorece a circulação de ar por permitir que a peça fique aberta. Isso também evita que a roupa crie um cheiro não muito agradável.

Você pode pendurar os cabides mais próximos da janela, nos pontos do cômodo mais expostos ao sol. Além disso, caso possua, você pode usar uma arara para pendurá-los, pois isso te garante uma mobilidade para onde melhor chega a luz do sol.

Invista em acessórios

Vários itens podem te ajudar a secar suas roupas no apartamento e todos eles podem ser encontrados facilmente em lojas de utilidades gerais. Inclusive, o preço normalmente não é muito alto.

Você pode comprar pregadores e alças únicas, pois essas ocupam pouco espaço e você consegue secar um bom volume de roupas por vez.

Além disso, você pode investir em um suporte específico para roupas íntimas e meias, deixando o restante do espaço mais livre para pendurar as peças maiores.

Do mesmo modo, caso o seu apartamento seja MUITO pequeno, você pode optar por um varal portátil de parede. Alguns desses varais também são adaptáveis para serem suspensos do lado de fora de casa. É interessante conferir o regulamento interno do seu prédio, pois é uma opção excelente. A partir dessa informação, você pode chamar alguém próximo para te ajudar e suspender um varal do lado de fora da janela.

Use o varal com inteligência e eficiência

Como a grande questão é espaço e tempo, o varal não pode ser usado de qualquer jeito, pois você pode ocupar mais do que necessário e perder um pedacinho para mais uma ou duas peças de roupa ou pendurar de uma forma que a secagem seja muito demorada.

É interessante, primeiramente, que você intercale roupas de malha com roupas mais pesadas. Assim, você não perde tempo de secagem e nem aproxima tanto as roupas umas das outras. Inclusive, é outra dica valiosa: nunca encoste as roupas, pois aumenta o tempo e cria maus cheiros.

Agora vamos para uma dica resgatada, mais uma vez, dos hábitos de parentes mais velhos. Sempre dê uma sacudida nas roupas antes de estender! Isso é importante para tirar o excesso de água acumulada no tecido, o que faz otimizar o seu tempo.

Lave suas roupas em dias alternados

Você pode fazer agendamentos numa lavanderia ou apenas se programar para lavar em casa.

Seguindo essa dica, você conseguirá pendurar todas as roupas lavadas (seja no varal e/ou nos cabides) e, ainda, evitar um acúmulo de roupas molhadas que iriam precisar esperar para serem estendidas.

Com isso, você irá aproveitar melhor o seu varal e evitar, mais uma vez, cheiros desagradáveis.

Dicas extras

Sempre deixe as janelas abertas para aumentar a circulação do vento no cômodo em que a roupa está estendida.

Fique de olho na previsão do tempo. Todos sabemos o quanto é chato (e irritante!) quando começa a chover no momento em que nossas roupas estão secando. Por isso, escolher bem o dia é uma tarefa tão essencial quanto às demais para que você consiga secar suas roupas de modo eficiente.