Como será Arthur sem Jade? Ex-BBBs opiman sobre o futuro do brother no reality

Foto: Reprodução / Redes sociais Com a eliminação de Jade Picon e o fim de sua rivalidade com Arthur Aguiar no ‘BBB 22’, muito se questiona sobre quais serão os próximos passos do ator e cantor no jogo. Sem sua principal antagonista na casa, ele seguirá em evidência e entre os favoritos do público?

A ex-“BBB 18” Patrícia Leitte acredita que a saída da influencer muda completamente o panorama do jogo, e deu seu palpite sobre o posicionamento de Arthur a partir de agora:

— Arthur vai ter que criar outro enredo para continuar no favoritismo do BBB. Arthur está forte, sim. A perseguição da Jade o favoreceu para crescer no jogo. O BBB é sobre isso, alguém que lhe persiga. Não existe protagonista, sem antagonista. Vamos ver como [o jogo] vai se redesenhar.

Dentro da casa, muito se falou nos últimos dias sobre um movimento de afastamento entre Arthur e Lucas. Os brothers,que jogaram juntos nos último paredões, parecem estar se distanciando desde a eliminação de Jade, e por iniciativa do carioca.

“Ele veio aqui para jogar, mas acho que veio só para isso. Acho que as relações que ele cria aqui dentro são em prol do jogo”, disse Eslovênia sobre Arthur no último sábado.

“Inclusive com o Lucas, por exemplo. Agora que ele ficou mais próximo dos moleques, deu um pontapé no Lucas”, complementou Gustavo.

Nas redes sociais, outros ex-participantes do reality também comentaram sobre os rumos do programa e a construção do enredo de agora em diante. Para Bárbara Heck, quarta eliminada da edição, Arthur perde sua “narrativa de vítima” sem Jade na casa.

“Sabem pq Arthur não queria Jade no paredão ainda, e sim mais pra frente, como ele repetiu várias vezes? Por que Jade saindo, sua narrativa de vítima acabaria. Agora ele precisa de um novo “alvo” para conseguir se manter nesse lugar. O traidor da vez é o barão”, escreveu a modelo gaúcha, apostando em Lucas como novo antagonista na história.

Rodrigo Mussi, segundo brother a deixar a casa do “BBB 22”, comentou o assunto indiretamente, sem citar Arthur. Ele concorda com a teoria de que o marido de Maíra Cardi perderá seu destaque no jogo após a saída de Jade.