Como solicitar o Cartão Cidadão?

O Cartão Cidadão é um facilitador para que os brasileiros tenham acesso a benefícios sociais e trabalhistas. O cartão costuma ser emitido pela Caixa Econômica Federal e pode ser usado em todos os canais autorizados pela instituição.

Quem pode solicitar o cartão?

De modo geral, podem solicitar o Cartão Cidadão aqueles que possuem benefícios trabalhistas ou sociais disponíveis para saque e não possuem conta na Caixa Econômica.

Isso porque, se você possui conta na Caixa, sendo ela poupança ou corrente, pode ter o benefício depositado diretamente na conta, não sendo necessária a emissão do Cartão do Cidadão.

Como emitir o documento

Caso tenha algum benefício disponível e ainda não tem o Cartão do Cidadão, basta solicitá-lo através da Central de Atendimento da Caixa ao Cidadão, pelo telefone 0800 726 0207 ou em qualquer agência da Caixa.

Na ocasião, será necessário apresentar:

NIS (Número de Identificação Social), NIT (Número de Inscrição do Trabalhador) ou PIS/PASEP ;

; RG ou CNH;

Comprovante de residência.

Senha Cidadão

Apenas por meio da senha cidadão é possível utilizar o cartão para sacar os benefícios trabalhistas ou sociais. Tal operação pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, agências, entre outros pontos de atendimento da Caixa.

A senha pode ser registrada através de uma unidade lotérica pelo telefone 0800 726 0207 (Central de Atendimento da Caixa ao Cidadão). Na prática, será necessário apresentar um documento oficial e o Cartão Cidadão.

No entanto, se for em uma agência da Caixa não será necessário ter em mãos o Cartão Cidadão. Basta apresentar um documento oficial de identificação e finalizar o atendimento junto ao guichê.

Caixa TEM com valor de até R$1.000 via aplicativo

A Caixa Econômica Federal tem uma modalidade de empréstimo que é feita de forma totalmente digital: o Crédito Caixa Tem. Para tanto, a ferramenta a ser utilizada é o tão conhecido aplicativo Caixa Tem, criado pelo banco para realizar os pagamentos do Auxílio Emergencial.

Agora, o app segue como instrumento para os repasses do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás e demais programas sociais do governo.

Mas voltando a falar do empréstimo, todo o processo, desde a solicitação até a concessão são realizados através do Caixa Tem.

Caixa Tem com valor de até R$1 MIL via aplicativo

Os empréstimos vão variar de R$ 300 a R$ 1.000, com um prazo de pagamento de até 24 meses. Além disso, as taxas de juros são de 3,99% ao mês e não será preciso comparecer a uma agência bancária durante o processo.

De acordo com a instituição financeira, cerca de 100 milhões de cidadãos brasileiros podem adquirir o novo serviço. Todavia, ainda não há informações acerca da renda necessária para a contratação, porém, já se sabe que não precisa justificar a aplicação do dinheiro. Após a solicitação, o crédito é liberado em até 10 dias.

Com relação a liberação para contratar o crédito, quem já é correntista do Caixa Tem terá prioridade. Basta atualizar o aplicativo para que o serviço se torna disponível.