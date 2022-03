O cravo é um produto da ação externa como poluição, temperatura com as sujeiras e células mortas acumuladas na nossa pele. Assim, ele deixa um aspecto de desleixo e uma má impressão para quem visualiza aqueles pontinhos pretos na pele. Então, veja nossas dicas incríveis de como tirar cravos com técnicas infalíveis.

Aprenda como tirar cravos com técnicas infalíveis

Sofrendo com cravos no rosto? Então, você precisa conferir as nossas informações e técnicas que podem manter seu rosto mais saudável. Por isso, acompanhe agora como tirar cravos com técnicas infalíveis.

Esfoliação caseira remove e previne aparecimento de novos cravos

Realize este processo de preferência no banho, com as portas e janelas fechadas, para prender o vapor do chuveiro. Assim, vai dilatar seus poros e facilitar o processo.

Você pode realizar sua esfoliação com estas misturas:

Mel e açúcar;

Bicarbonato e óleo de coco;

Fubá açúcar e leite;

Farinha de mandioca;

Borra ou pó de café;

Esfoliantes industrializados.

Após o banho, inicie o processo de esfoliação facial com movimentos circulares. Dessa forma, concentre sua massagem nas áreas que costumam ser mais afetadas, que geralmente são:

testa;

nariz;

queixo;

costeletas.

Massageie bastante, até sentir ardor e vermelhidão.

Enxágue com água morna e hidrate com algum calmante ou creme facial refrescante.

Repita este processo a cada 15 dias e, após controlar o volume de cravos, espace por 1 vez ao mês apenas. Porém, é importante lavar com um sabonete adequado, tipo adstringente, diariamente.

Extração manual dos cravos

Quando os cravinhos vão ficando mais velhinhos, tendem a escurecer e endurecer, tornando mais difícil sua retirada.

Neste caso, o ideal é que seja feita uma remoção mecânica.

Seguindo todos os cuidados, não vai doer, e o risco de manchas é mínimo.

Para essa extração, você vai precisar de :

Bacia com água quente;

Álcool 70%;

Agulha;

Guardanapo de papel macio;

Espelho;

Com a água quente na bacia, aproxime seu rosto para receber o vapor e, assim, dilatar seus poros. Esse processo vai facilitar a remoção dos cravos e evitar deixar marcas.

Você vai notar que os pontinhos brancos já estão mais visíveis e que, ao deslizar o dedo, já sai bastante cravo. Quando isso acontece, você já pode iniciar a remoção.

Envolva as pontas dos dedos indicadores com o guardanapo de papel (este processo evitará contaminação das suas unhas na pele ferida) e comece espremendo os superficiais.

Você pode esterilizar a agulha no álcool 70% e fazer pequenos furos nos cravos com mais dificuldade de sair.

Máscaras removedoras e de tratamento para cravos e espinhas

Há diversas marcas no mercado que prometem acabar com cravos e espinhas em uma única aplicação. Sem sombra de dúvidas, há, sim, produtos muito bons. Entretanto, nem todos têm condições de comprar, o que não significa ter que viver para sempre com este problema.

Mas existem boas opções de máscaras faciais, com ingredientes que você deve ter em casa.

Experimente uma máscara de clara de ovos

A albumina presente na clara do ovo produz um efeito revigorante para a pele, estimula a produção de colágeno e deixa o rosto macio e viçoso, além de combater o surgimento de novos cravos ou espinhas.

Bata a clara de um ovo e aplique sobre o rosto limpo com o pincel. Passe, pelo menos, 3 camadas intercaladas. Depois, deixe secar por 30 minutos. Em seguida, retire, lavando como de costume. Se for de dia, aplique protetor, mas se for à noite, passe o creme que geralmente usa para dormir.

Hidratante facial natural usado há anos por Cleópatra

Há relatos que desde a antiguidade as mulheres hidratavam seus corpos no leite. Também não é por menos, pois o leite possui antioxidantes que evitam o envelhecimento precoce da pele. Aliás, ele também possui ácidos naturais que funcionam como barreiras para as agressões externas. Então, reduz a produção e o aparecimento de novos cravos.

Para essa máscara, você irá precisar de gazes e um pouco de leite.

Molhe as gazes no leite e aplique no rosto limpo. Cubra toda sua extensão com a gaze encharcada de leite. Então, aguarde 30 minutinhos e finalize como de preferência.

Calmante natural para sua pele

Sempre que você sentir sua pele com ardência ou queimação após a exposição do sol, faça esta receita refrescante e nutritiva para a pele.

Você vai precisar de um sachê de chá verde, 200 ml de água e gazes.

Prepare o chá como de costume e deixe esfriar. Você pode colocar na parte baixa da geladeira por uns 20 minutos.

Molhe as gazes neste chá gelado e cubra todo o seu rosto. Aguarde 20 minutos e enxágue como de costume. Repita sempre que necessário.

Esperamos que essas dicas sejam úteis e te ajude a manter sua pele limpa e longe dos cravos indesejados.