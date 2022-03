Se você parar para observar, vai ver que, em diversos lares, aquela gaveta de meias tem sempre alguns pares que estão faltando, sobrando ou, então, apenas com a outra meia sem nenhuma utilidade. Para te ajudar a dar utilidade a elas, hoje, pensamos em dicas incríveis de como usar meias para a limpeza do lar.

As meias são itens essenciais na rotina de qualquer pessoa. Elas são primordiais para proteger os pés ao calçar o tênis ou qualquer outro tipo de sapato fechado. Mas, se tem uma coisa que some sem que você saiba, é um pé de meia. Confira agora tudo sobre o tema.

Veja como usar meias para a limpeza do lar

Você pode fazer a limpeza da sua casa em diversos locais com meias. Parece inusitado, mas saiba que funciona muito bem e pode auxiliar na sua rotina de forma interessante. Confira abaixo, 3 locais que você pode limpar com as suas meias velhas ou que não possuem mais pares.

Limpeza dos móveis

Fazer a limpeza dos móveis usando meias antigas ou sem pares é o mesmo que usar uma flanela um pano apropriado para a limpeza deles!

Você pode optar por usar uma meia para umedecer e passar previamente no seu móvel e reservar uma outra para passar o lustra móvel.

Passe primeiro a meia umedecida retirando toda a poeira, após isso, com uma meia com gotas de lustra móvel aplique em toda a extensão do seu móvel.

Limpeza de blindex ou espelhos

Para fazer a limpeza dos blindex ou dos seus espelhos que você tem em casa, pegue uma meia que você não use mais, adicione o produto que limpa espelhos e, com a meia, espalhe o produto por toda a superfície.

Você pode também fazer a sua própria misturinha para essa limpeza, basta colocar 50 ml de água, 50 ml de álcool e 50 ml de vinagre de álcool. Aplique essa mistura com o auxílio de um borrifador e passe, logo em seguida, a meia para retirar todas as pequenas poeiras e dar brilho ao seu espelho ou blindex. Caso seja necessário, repita o processo outras vezes.

Limpeza do chão

Dependendo de quantas meias você tiver, é possível recortar e juntar 3 ou mais para fazer um pano específico para limpar o chão. Um exemplo é o piso de vinil, que requer um cuidado maior para a sua limpeza. Tendo em vista que as meias possuem um tecido macio, isso as torna mais apropriadas para essa finalidade.

Limpeza de eletrodomésticos

A saber: os eletrodomésticos são extremamente delicados quando o assunto é limpeza. Existem alguns que não podem receber água em hipótese alguma e, por isso, a sua limpeza deve ser feita a seco e com um tecido macio para não arranhar.

Para fazer essa limpeza, basta você colocar a sua meia na sua mão como se estivesse calçando. Use a sua mão para retirar toda a poeira que estiver ao redor do local. Faça isso quantas vezes forem necessárias para que seu aparelho fique limpo.

Não descarte as suas meias! Veja um passo a passo para fazer um MOP caseiro com meias velhas

Se você acha que, só porque perdeu as suas meias precisa jogá-las fora, você está muito enganado. Existem 1001 utilidades que você pode fazer com as suas meias.

O mop de limpeza é uma excelente opção para dar uma nova funcionalidade para as suas meias que antes estavam sem serventia. Isso ocorre porque muitas pessoas acham que, ao perder um dos pés da sua meia, não há mais o que fazer com ela.

Para fazer esse mop de limpeza você precisará apenas de um cabo de vassoura, barbante e a maior quantidade de meias que você consiga juntar.

O passo a passo é muito simples, confira então abaixo.

O primeiro passo é separar as suas meias. Não importa se elas possuem cores ou formatos diferentes. Corte-as em tiras que podem ser iguais ou diferentes, não tendo preferência;

Após cortar as suas meias em tiras, junte-as e um monte só e amarre todas de uma com o pedaço de uma das tiras;

Pegue o cabo de vassoura e coloque esse conjunto de tiras feito com as meias na ponta do mesmo. Amarre elas com um barbante e seu mop estará pronto para usar.

Viu como é simples? Com essas dicas de como usar meias para limpeza da casa, você poderá deixar seu lar sempre bem arrumado sem tanto esforço e com um material simples e barato. Sendo assim, aproveite.