NFC ou Near Field Communication é uma tecnologia que permite que seu iPhone interaja com dispositivos próximos. O leitor de etiquetas NFC foi introduzido nos iPhones com iOS 14. Usando esse recurso, pode-se fazer compras, abrir portas, ativar fechaduras e interagir visualmente com o dispositivo que suporta NFC. Usar o recurso é fácil no seu iPhone e […]

O post Como usar o leitor de tags NFC no iOS 15 no iPhone apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks