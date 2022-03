Company Hero recruta profissionais de diversas áreas

Em busca de novos talentos para suportar sua expansão, a Company Hero está recrutando profissionais de diversas áreas, como RH, desenvolvimento e tecnologia, design, UX (user experience), administrativo, comunicação e marketing, para o preenchimento de mais de 20 vagas de emprego.

Há chances para Analista Administrativo Externo, Analista de Atendimento Júnior, Analista de Comunicação Interna Pleno, Analista de Departamento Pessoal Júnior, Analista de Legalização Pleno, Analista de Teste / QA Júnior, Business Development Representative (BDR), Desenvolvedor (a) Front-end Pleno, Desenvolvedor(a) Python Júnior, Desenvolvedora Python Júnior (Vaga exclusiva para mulheres), Desenvolvedor Fullstack, Designer Pleno, Redator Pleno, Team Leader Contas a Receber, Tech Lead, UX/UI Designer, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a boa notícia é que há oportunidades para atuação tanto no regime home office (remoto integral), quanto na modalidade híbrida e/ou presencial – neste caso, as vagas são para as cidades de São Paulo (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Salvador (BA).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como férias remuneradas e flexíveis, plano de saúde, aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual (Previdência Privada), premiação trimestral por metas e desempenho e Day Off de aniversário.

Os interessados em participar do processo seletivo da Company Hero deverão acessar o site www.companyhero.com/carreiras para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar currículo.

Sobre a empresa

Fundada em meio a crise econômica de 2016 pelo húngaro Miklos Grof e o chileno Diego Izquierdo, a Company Hero é uma plataforma única que facilita a formalização e proteção legal de empresas e conecta pequenos negócios, contadores e advogados pela contratação e gestão 100% online de processos para atualização de CNPJ, endereço fiscal e comercial, registro de marca, salas de reunião e outros serviços.