Comprar carros e adquirir casa própria está ficando cada vez mais caro

As duas principais operações de crédito para pessoas físicas (PF) são as que envolvem o financiamento para a compra de um carro novo e da casa própria. Esse tipo de financiamento é que foi mais afetado pelo aumento da taxa Selic provocado pelo Banco Central (BC). Processo que começou no mês de março do ano passado.

E as perspectivas não são otimistas, já que o custo do acesso ao crédito deve continuar a subir. Analistas ouvidos pelo UOL afirmam que, com a inflação ainda acelerada, o BC tende a continuar a subir a Selic, atualmente em 10,75% ao ano. Dessa maneira, as taxas de juros do financiamento para compras de novos carros e para fins imobiliários, também ficarão mais altas.

A verdade é que hoje em dia já está bem mais caro financiar uma casa ou veículo, com a grande probabilidade de continuar aumentando.

Os números do BC mostram a escalada: Taxas de juros em meses selecionados (% ao ano):

Fevereiro de 2021: 2% (Selic); 7% (Imobiliário); 20% (Veículos);

Março de 2021: 2,75% (Selic); 6,9% (Imobiliário); 20,6% (Veículos) ;

Maio de 2021: 3,50% (Selic); 6,6% (Imobiliário); 21,3% (Veículos) ;

Junho de 2021: 4,25% (Selic); 6,7% (Imobiliário); 21,6% (Veículos) ;

Agosto de 2021: 5,25% (Selic); 7% (Imobiliário); 22,7% (Veículos) ;

Setembro de 2021: 6,25% (Selic); 7,2% (Imobiliário); 23,9% (Veículos) ;

Outubro de 2021: 7,75% (Selic); 7,5% (Imobiliário); 24,8% (Veículos) ;

Janeiro de 2022: 9,25% (Selic); 9,4% (Imobiliário); 26,9% (Veículos).

Como afeta o consumidor final

Apesar de parecer que a taxa de juros não sofreu uma alta tão grande em pontos percentuais, isso faz toda diferença no custo final. José Dutra Vieira Sobrinho, professor de Matemática Financeira da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), simulou o impacto da alta de juros em um financiamento imobiliário.

No caso, o financiamento seria de R$ 300 mil, por 360 meses (30 anos). O sistema de pagamentos considerado foi o SAC (Sistema de Amortização Constante), um dos mais comuns no financiamento via bancos.

Estes foram os resultados das simulações:

Com juros de 7% ao ano (em fevereiro de 2021): a primeira prestação é de R$ 2.543,33 e a última é de R$ 838,08. O total a ser pago é de R$ 608.655,00.

Com juros de 9,4% ao ano (em janeiro de 2022): a primeira prestação é de R$ 3.083,33 e a última é de R$ 839,58. O total a ser pago é de R$ 706.125,00.

Na simulação, fica claro o impacto dos juros mais altos. Quem fechou a operação de crédito em janeiro deste ano, a uma taxa de 9,4% ao ano, pagará R$ 97.470,00 a mais no financiamento da casa própria. Vale ressaltar que os cálculos não levaram em conta nenhum tipo de atualização monetária, nem o pagamento de seguros nas parcelas.

Comprar carro novo está ficando cada vez mais caro

Ainda de acordo com a simulação feita pelo professor de matemática da Fipecafi, é possível observar de quanto foi o aumento do custo para quem vai comprar um carro. No financiamento de R$ 60 mil de um veículo, por 5 anos, as condições seriam as seguintes:

Com juros de 20% ao ano (em fevereiro de 2021): a prestação é de R$ 1.535,38. O total a ser pago é de R$ 92.122.80.

Com juros de 26,9% ao ano (em janeiro de 2022): a prestação é de R$ 1.726,08. O total a ser pago é de R$ 103.564.80.

Ressaltando que o cálculo não leva em conta a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que normalmente é incorporada às prestações.