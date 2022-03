Meta Description: Você quer entender melhor Bitcoin e Blockchain em 2022? Se sim, aqui estão as características essenciais desta moeda virtual e sua tecnologia subjacente.

2021 foi sem dúvida um grande ano para a Bitcoin. Mas muitas pessoas querem saber o que o futuro reserva para esta moeda digital. Em 2021, esta moeda virtual atingiu um preço sem precedentes, aumentando as aquisições institucionais de grandes corporações, Oebsite Oficial. Ao mesmo tempo, El Salvador anunciou a iniciativa de fazer desta moeda digital uma moeda com curso legal. Mas alguns governos anunciaram tentativas de introduzir novas regulamentações sobre a criptomoeda.

No entanto, o interesse das pessoas pela Bitcoin tem aumentado rapidamente. Hoje, mais pessoas se registram em plataformas como a British Bitcoin Profit para começar a negociar este ativo digital. Atualmente, a Bitcoin é um tema quente entre os investidores e na cultura popular. Quase todos, incluindo investidores de longa data, estão falando sobre esta moeda digital.

Essencialmente, 2021 foi um avanço para a Bitcoin de muitas maneiras, já que as pessoas se concentraram mais na indústria de criptomoedas. Mas o que as pessoas devem entender sobre a Bitcoin e a blockchain em 2022?

Os Fundamentos da Bitcoin

A bitcoin continua sendo a moeda virtual mais proeminente do mundo. A Blockchain é a tecnologia subjacente que permite que a Bitcoin exista. A Bitcoin serve como meio de troca como o dólar americano como criptomoeda. Ainda assim, é uma moeda digital que utiliza encriptação para controlar sua criação e verificar transferências.

A blockchain cria um ledger descentralizado com detalhes de todas as transações que as pessoas realizam nesta rede peer-to-peer. Os participantes desta rede podem confirmar as transações, e nenhuma autoridade central as libera. As aplicações potenciais da tecnologia Blockchain incluem a liquidação de transações, transferências de fundos e votação.

Características Básicas da Bitcoin

Como sugerido, a Bitcoin é um meio de troca digital. Isso significa que as pessoas criam e armazenam a Bitcoin eletronicamente em uma rede de blockchain que utiliza métodos de encriptação para controlar a criação de unidades monetárias. Além disso, a mesma tecnologia permite que os mineiros verifiquem as transações. Aqui estão as características essenciais desta moeda virtual.

A bitcoin não tem um valor intrínseco: A bitcoin não tem um valor intrínseco porque não é resgatável por ouro ou qualquer outra matéria-prima.

A bitcoin não existe em uma forma física: Esta criptomoeda existe na rede da blockchain. Ela não está disponível em uma forma física como o dinheiro convencional.

Nenhuma autoridade pode determinar o fornecimento de Bitcoin: O mundo não tem uma autoridade central, como um banco central, para determinar ou controlar o fornecimento de Bitcoin. Ao invés disso, esta moeda digital depende de uma rede descentralizada.

Essas características tornam a Bitcoin diferente do dinheiro convencional. Eles também são a razão de sua crescente popularidade.

Características Básicas da Blockchain

Muitos especialistas tiram partido da blockchain como uma inovação que poderia mudar muitos aspetos da vida humana. Isto porque esta tecnologia tem muitas aplicações, incluindo as criptomoedas. Aqui estão as características essenciais da blockchain.

Transparência: Esta tecnologia cria um livro-razão com todas as transações Bitcoin. Isso significa que qualquer pessoa na rede pode acessar os detalhes de todas as transações Bitcoin.

Rastreamento exato: Ninguém pode alterar ou manipular os detalhes depois que os mineiros tiverem verificado uma transação Bitcoin. Assim, o registro público que a blockchain cria é imutável e preciso.

Redução de custos: As transações Bitcoin custam menos do que os pagamentos convencionais porque a tecnologia da blockchain elimina intermediários como os bancos. Assim, mais indivíduos e empresas recorrem à Bitcoin para reduzir os custos de transação.

A maioria dos empresários vê a blockchain como um software de próxima geração para melhorar os processos comerciais. É uma tecnologia colaborativa que promete melhorar os processos de negócios ao mesmo tempo que reduz os custos. Assim, a maioria das empresas e indivíduos recorre à Bitcoin para desfrutar de seus benefícios.

Conclusões Finais

Bitcoin e Blockchain representam uma indústria em sua infância e em constante evolução. Entretanto, prever como esta moeda virtual e o setor se desenvolverão não é fácil. Mas os especialistas observam que a criptomoeda e a blockchain podem mudar a forma como as pessoas vêem e utilizam o dinheiro. No entanto, a indústria das criptomoedas parece ter um futuro brilhante com aceitação e adoção crescentes, apesar de mais governos se moverem para regulamentá-la.