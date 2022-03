Concílio de Constança: o que você precisa saber

Concílio de Constança: um resumo

O Concílio de Constança, também chamado de Concílio de Constanza, foi um o décimo sexto concílio da história da Igreja Católica.

O assunto pode ser abordado por uma grande quantidade de questões de história geral, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM, e de perguntas interdisciplinares.

Assim, para que você se prepare da forma correta, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com as principais informações sobre o Concílio de Constança. Confira!

Concílio de Constança: introdução

O Concílio de Constança teve início no mês de novembro do ano de 1414 e acabou em 1418. O evento pode ser definido como uma reunião das principais autoridades da Igreja Católica com o objetivo de acabar com as divisões existentes dentro da Igreja, provocadas pela existência de diferentes heresias e correntes de pensamento.

Concílio de Constança: contexto histórico

Um ano antes do início Concílio do Constança, membros do alto clero da Igreja Católica foram convocados pelo rei alemão Sigismundo e pelo considerado “antipapa” (relembre o Cisma do Ocidente) João XXIII para uma reunião na cidade de Constança.

O objetivo era realizar uma profunda reforma dentro da Igreja Católica para solucionar algumas questões importantes e urgentes.

Concílio de Constança: participantes

Os participantes do Concílio de Constança vinham de diversas partes da Europa, como Inglaterra, Irlanda, Armênia, França, Escócia e tália.

Concílio de Constança: problemas

Os participantes do Concílio tentavam resolver questões religiosas que estavam pendentes naquele momento. Dentre o maior dos problemas, podemos citar a “questão do Papa”, que havia se tornado uma das prioridades da Igreja na época. Isso porque, no mesmo ano da realização do Concílio, existiam três papas: Gregório XII, de Roma; o antipapa Bento XIII, de Avignon, e o antipapa João XXIII, da cidade italiana de Pisa.

Concílio de Constança: desfecho

O rei Sigismundo foi reconhecido como o responsável pelo sucesso do Concílio. O desfecho do Concílio de Constança fez com que João XXIII fosse retirado do cargo. Em 1417, Gregório XII pediu renúncia e Bento XIII foi deposto.

Como resultado, um novo papa legítimo foi escolhido: Martinho V.