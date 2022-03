Concurso Bombeiros CBMERJ 2022: Edital para oficiais terá 40 vagas e FGV como banca

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro vai abrir um novo edital de concurso público para o Curso de Formação de Oficiais de 2022. A escolha da banca, inclusive, já foi feita. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora do próximo certame.

A expectativa é que a corporação faça o anúncio oficial da escolha da banca nos próximos dias, uma vez que o contrato com a banca está muito próximo de ser assinado. A expectativa da corporação é abrir o novo edital de concurso ainda em 2022.

O concurso público dos Bombeiros-RJ para o CFO 2022 tem previsão de abrir 40 vagas. As etapas ainda não foram confirmadas, mas ao que tudo indica contará com provas objetivas, exame físico (corrida de meio fundo – 2.400 m em 12 minutos; natação – 100 m em dois minutos e meio; flexão e extensão de MMSS – barra fixa; abdominal – 35 repetições em um minuto); exame de de saúde; e pesquisas documental e social.

Para concorrer a uma das vagas no concurso Bombeiros-RJ, os candidatos precisam possuir o nível médio completo. Lembrando que não há limite de idade. Esses critérios serão aplicados no próximo concurso, como consta no processo interno do CBMERJ.

O salário bruto de um cadete (militar em formação para se tornar oficial) é de, aproximadamente, R$3.200. Após o curso de formação, de aproximadamente três anos de formação, os vencimentos, já como aspirante, chegam a R$6 mil.

Provas

As provas do concurso Bombeiros-RJ para Oficiais serão organizadas e elaboradas pela FGV. Anteriormente, a prova era elaborada via vestibular da UERJ, mas isso precisou ser alterado por conta da demanda pela seleção no último ano, em que os candidatos realizaram uma prova isolada, não sendo necessário participar do processo da Universidade.

O quantitativo de inscritos, que ficava entre 1.900 e 3.900, foi de 20.234 em 2021. Desta forma, o CBMERJ espera receber, pelo menos, 18 mil candidatos para o CFO 2022.

A prova objetiva vai contar, ao todo, com 100 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (15 perguntas); Matemática (15); Física (15); Química (15); Biologia (dez); Geografia (dez); História (dez); Língua Estrangeira (cinco); e Sociologia (cinco). Os aprovados serão convocados para as demais etapas, a serem aplicadas pelo CBMERJ.

As provas objetivas serão aplicadas no Rio de Janeiro.

Último concurso Bombeiros RJ para Oficiais

O último edital de concurso público dos Bombeiros RJ para Oficiais foi divulgado em novembro de 2020. Na ocasião, foram abertas 25 vagas para o quadro de Oficiais. As vagas foram abertas para homens e mulheres, sem divisão por sexo. O certame foi organizado pela UERJ.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou possuir o nível médio completo, além de ser brasileiro; estar em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar; possuir, no mínimo, 18 anos no ato da matrícula no curso de formação; não há limite de idade; e para os candidatos militares, estar, no mínimo, classificado no comportamento “bom”.

Os candidatos foram avaliados por provas objetivas, além de uma redação.