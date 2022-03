Concurso Diplomata 2022: Locais de provas saem no dia 8 de abril

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) tem um novo edital de concurso público em andamento para diplomatas (Concurso Diplomata 2022). De acordo com o documento publicado, são 34 vagas podendo concorrer quem possui nível superior em qualquer área. Os ganhos são de R$19.657,96 (já com o auxílio-alimentação de R$458).

As provas do concurso serão aplicadas no dia 17 de abril de 2022. Com a proximidade dos exames, os candidatos já estão na expectativa da liberação dos locais de provas. De acordo com o cronograma do concurso, os endereços serão liberados a partir do dia 08 de abril.

Do quantitativo de vagas previstas no edital de concurso, 25 são destinadas para ampla concorrência, sete para candidatos negros e duas para deficientes.

O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é a banca organizadora do concurso. A empresa terá missão de receber as inscrições, viabilizar e aplicar as etapas da seleção, como as provas objetivas e discursivas. Essa, inclusive, foi a mesma banca do último edital.

Os aprovados realizarão atividades de natureza diplomática e consular, em seus aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.

Inscrição Concurso Diplomata 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever no período compreendido entre 25 de fevereiro e 20 de março, por meio do site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca organizadora.

A taxa de inscrição para participar do concurso custou R$224, devendo ser paga até 22 de março deste ano.

Membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico, e doadores de medula óssea puderam solicitar a isenção da taxa. A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido foi divulgada no dia 11 de março de 2022.

Provas

O concurso Diplomata 2022 vai contar com provas objetivas e provas escritas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva

A prova objetiva do concurso de Diplomata 2022 está prevista para acontecer no dia 17 de abril de 2022 nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, em dois momentos.

A primeira parte da prova iniciará às 9h30, com duração de três horas. Já o segundo período terá início às 15h, também com duração de três horas.

A prova objetiva, em sua primeira parte, contará com 73 questões. O bloco são divididas pelas disciplinas de:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – 9 questões;

História do Brasil – 11 questões;

História mundial – 11 questões;

Política Internacional – 12 questões;

Geografia – 6 questões;

Economia – 8 questões;

Direito – 6 questões.

De acordo com o edital, cada questão será composta por quatro itens para julgamento. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO.

A nota em cada item será igual a: 0,25 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova; 0,125 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito; e zero se não houver marcação ou marcação dupla.

Prova escrita Língua Portuguesa e Língua Inglesa

A segunda etapa do concurso de Diplomata será composta por provas escrita de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação será somente nas capitais onde houver candidatos aprovados na objetiva.

Nesta fase, serão convocados 250 candidatos com as melhores pontuações na objetiva. Desse total, 187 serão de ampla concorrência, 50 negros e 13 pessoas com deficiência.

A avaliação de Língua Portuguesa está marcada para 30 de abril. Já a prova escrita de Língua Inglesa acontecerá no dia 1º de maio.

Os candidatos também deverão escrever a versão de um texto do Português para o Inglês e elaborar um resumo, em Inglês, de um texto escrito em Língua Inglesa, com extensão a ser estabelecida no comando do exercício, estimada entre 35% e 50% do texto a ser resumido.

Prova escrita demais disciplinas

Sobre

O CACD é o processo seletivo para ingresso na carreira de diplomata. Desde 1996, vem sendo realizado com a regularidade de pelo menos uma vez por ano. Sucede o exame vestibular para admissão no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata (CPCD), o qual vigorou até 1995. Desde a edição de 2002, o CACD é realizado com a colaboração do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CEBRASPE/UnB). Trata-se de concurso de abrangência verdadeiramente nacional, pois todas as fases são aplicadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

A aprovação no CACD habilita o candidato a ingressar no cargo de terceiro secretário da carreira de diplomata de acordo com a ordem de classificação obtida e a matricular-se no Curso de Formação do Instituto Rio Branco.