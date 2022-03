Concurso MAPA 2022: Banca assina contrato para organizar edital de temporários

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai abrir em breve um novo edital de concurso para temporários. A oferta será de 60 vagas, com organização do IDIB.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai abrir um novo edital de concurso (Concurso MAPA 2022) para temporários. O certame, autorizado para o preenchimento de 60 vagas, já tem banca organizadora do certame contratada.

Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 25 de fevereiro, o extrato de contrato que confirma o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) como banca organizadora do próximo edital do MAPA.

O concurso está confirmado com 60 vagas para Tecnologia da Informação e Comunicação.

O concurso MAPA 2022

As 60 vagas de Tecnologia da Informação e Comunicação serão distribuídas da seguinte maneira:

analista de dados: nove vagas;

especialista em governança de dados: duas vagas;

analista em business intelligence: cinco vagas;

cientista de dados: duas vagas;

especialista em Big Data: duas vagas;

engenheiro de IA: duas vagas;

analista em interoperabilidade: nove vagas;

arquiteto em soluções: três vagas;

especialista em devOps: duas vagas;

analista de infraestrutura de TIC: seis vagas;

analista de processo: uma vaga;

analista de negócios (Gerente de Projetos de Soluções de TIC): 14 vagas;

analista de segurança da informação: três vagas. A portaria autorizativa do concurso MAPA 2022 para temporárias foi publicada no mês de outubro de 2021. Logo, o edital do processo seletivo tem um prazo de até seis meses para ser divulgado, ou seja, até abril deste ano. Segundo o documento de autorização, o contrato com os profissionais a serem contratados será por tempo determinado, com a duração de, no máximo, quatro anos. Os convocados atuarão no desenvolvimento de atividades inerentes a cinco Projetos Estratégicos Corporativos do MAPA: Governança Fundiária, Autocontrole, ProDefesa, Observatório da Agropecuária Brasileira, Agro Gestão Integrada de Riscos – AGIR.