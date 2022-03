Concurso MP SE Promotor 2022: Cebraspe vai organizar edital

O Ministério Público do Estado de Sergipe vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso MP SE 2022) para o cargo de Promotor. A banca organizadora já está definida: o Cebraspe foi o escolhido para organizar o certame. O extrato da dispensa de licitação que confirma a banca de Brasília foi publicado no Diário Oficial do MP SE, edição do dia 25 de fevereiro.

O certame foi aprovado e já conta com comissão organizadora formada desde o mês de outubro do ano passado. O grupo de trabalho foi definido por meio de portaria. O documento foi publicado no Diário Oficial do órgão.

Segundo o texto, a comissão do concurso MP-SE para Promotor conta com os seguintes membros:

Procurador-Geral de Justiça Manoel Cabral Machado Neto;

Procurador de Justiça Josenias França do Nascimento (Membro MP/SE)

Promotores de Justiça Newton Silveira Dias Júnior (Membro MP/SE) e Verônica de Oliveira Lazar (Membro MP/SE);

Magistrada Dauquíria de Melo Ferreira (Membro TJ/SE);

Advogado Paulo Raimundo Lima Ralin (Membro OAB/SE); e

Membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas Adélia Moreira Pessoa.

Segundo o texto, a comissão terá como presidente o procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto. Além disso, será secretariada pela promotora de Justiça, Maura Silva de Aquino.

Concurso MP SE: Suplentes

O Ministério Público do Estado também revelou os suplentes que terão missão de oferecer suporte à comissão:

Suplentes dos Membros do Ministério Públicos: Promotores de Justiça Alexandre Albagli Oliveira, Carlos Henrique Siqueira Ribeiro, Cecília Nogueira Guimarães Barreto, Félix Carballal Silva, Márcia Jaqueline Oliveira Santana e Sílvio Roberto Matos Euzébio;

Suplentes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Sergipe: Clara Cardoso Machado Jaborandy (1º Suplente) e Acácia Gardênia Santos Lelis (2º Suplente);

Suplentes da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Sergipe: Fernando Clemente da Rocha (1º Suplente) e Sidney Silva de Almeida (2º Suplente);

Suplentes da Academia Sergipana de Letras Jurídicas: José Eduardo de Santana Macêdo (1º Suplente) e José Lima de Santana (2º Suplente).

O concurso MP SE para Promotor

O cargo de Promotor do Ministério Público do Estado de Sergipe, para ingresso, requer:

a) ter sido aprovado no concurso público;

b) ser brasileiro;

c) ter concluído o curso de bacharel em Direito em escola oficial ou reconhecida;

d) possuir, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica, após ter concluído o curso de bacharelado em

Direito;

e) estar quite com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;

f) estar no gozo dos direitos políticos;

g) estar no gozo de saúde física e mental; e

h) ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais ou civis incompatíveis com o ingresso

na carreira.

Atividade Jurídica

a) O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a participação anual mínima em 5 (cinco)

atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994), em causas ou questões distintas.

b) O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exija a utilização

preponderante de conhecimentos jurídicos.

c) O exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos

de juizados especiais ou de varas judiciais, assim como o exercício de mediação ou de arbitragem na

composição de litígios, pelo período mínimo de 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano.

Último edital

O último edital de concurso do MP-SE para o cargo de Promotor foi divulgado em 2010, quando foram oferecidas nada menos que 09 vagas para a carreira. O Cebraspe organizou o edital.