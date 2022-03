Concurso Polícia Civil PC RO 2022: veja a possível distribuição das vagas do edital

A Polícia Civil de Rondônia vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC-RO 2022) em breve. A previsão é de que o certame seja publicado com 319 vagas, conforme informações passadas pelo diretor de Polícia do Interior do Estado, Thiago Flores, em recente entrevista a um portal de preparação para seleções públicas.

A previsão de distribuição das vagas é a seguinte:

delegado (10 vagas);

médico legista (10);

datiloscopista (40);

agente (145);

escrivão (100); e

técnico em necropsia (14).

Todos os cargos citados acima exigem o nível superior completo. A jornada de trabalho dos cargos é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

Ainda segundo informações do diretor de Polícia do Interior do Estado, o edital está em elaboração. A previsão é que o documento de abertura seja liberado até a última semana de abril.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com a conclusão do processo de escolha da banca, o próximo passo agora será a abertura de um novo edital.

No último dia 20 de fevereiro, o Governo de Rondônia anunciou que finalizou o processo de licitação da banca organizadora, que ficará responsável pela realização dos concursos da Polícia Militar (PM), Policia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO) e Polícia Técnico-Cientifica do Estado de Rondônia (Politec). A responsável pelos editais será o Cebraspe.

“A instituição escolhida foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)”, disse o governo.

A expectativa é que o edital seja publicado nos próximos dias, conforme previsão passada pela Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia, após confirmações do titular da pasta, José Hélio Pachá.

“A realização desse concurso vem ao encontro dos anseios de nossas polícias e Corpo de Bombeiro Militar, os quais já algum tempo não recebiam investimentos em novos efetivos. Esperamos com isso poder melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados por nossas forças estaduais de segurança à população”, disse o titular da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado, José Hélio Pachá, nomeou uma nova comissão organizadora, que ficará responsável por três editais da área da Segurança.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial, o grupo de trabalho terá missão de propor alterações na legislação que rege o concurso para as três instituições (PM, Bombeiros e Polícia Civil): escolher, selecionar e deliberar acerca da contratação da banca organizadora; e organizar e acompanhar as fases internas e externas da seleção.

Paulo Henrique da Silva Barbosa (presidente)

Anderson Fernandes Melo (vice-presidente);

Cel. PM Rone Herton Dantas de Freitas (membro);

Alessandra Marcela Paraguassu Gomes (membro); e

Maj. BM Mérycles Guedes Nunes (membro).

O concurso PC RO 2022

Segundo o diretor-geral da corporação, Samir Fouad Abboud, os futuros candidatos podem buscar editais de concursos anteriores, assim como os documentos de outros estados para se basearem no próximo concurso do órgão.

Ele ainda deu dicas para buscar cursos preparatórios para a carreira policial, assim como iniciar a prática de atividade física desde já.

“‘Ser policial é um sacerdócio, é uma profissão muito dinâmica, para a qual o policial civil deve ser vocacionado para o desempenho, exige capacidade e iniciativa, responsabilidade, comprometimento com o trabalho a ser realizado, controle emocional, visto que a missão do policial é cumprir a lei e promover a justiça social, muitas vezes colocando sua vida em risco para proteger a sociedade”, esclareceu Fouad Abboud.

Último concurso Polícia Civil PC-RO

O último edital de concurso público da PC-RO foi divulgado em 2014. Na ocasião, o edital foi divulgado para preenchimento de nada menos que 144 vagas em cargos de ensino médio e superior, com salários entre R$3.332,46 e R$11.213,14, respectivamente.

As vagas do concurso PC-RO foram oferecidas aos cargos de Delegado de polícia civil (10), perito criminal (08), agente de polícia civil (40), escrivão de polícia civil (70), datiloscopista policial (cinco), técnico de necropsia (sete), agente de criminalística (dois) e técnico de laboratório (02). A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) organizou o edital.

No caso de nível superior, o concurso contou com provas objetiva e discursiva, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação de títulos; prova oral; e curso de formação.

No caso de nível médio, as provas foram divididas em provas objetivas, redação e TAF. Além disso, houve prova prática de digitação para os candidatos do cargo de Escrivão. A segunda etapa do certame contou com curso de formação.

A prova objetiva contou com questões relacionadas aos cargos de Língua Portuguesa, Atualidades, Conhecimento Regional, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

