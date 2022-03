Concurso público Prefeitura de Anhumas – SP: Último dia de inscrição

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Anhumas tem inscrições até o dia dia 27 de março de 2022. O edital de concurso píublico que tem por objetivo ocupar vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e superior completo na administração municipal.

As vagas destinas são para os cargos de controlador interno, procurador jurídico, pedreiro e trabalhador braçal. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.257,91 a R$ 3.350,50, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h30 do dia 27 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da CMM Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 ou R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para o cargo de trabalhador braçal; mais peça jurídica para o cargo de procurador jurídico. As avaliações serão aplicadas no dia 24 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

CONTROLADOR INTERNO: I. Avaliar, no mínimo por exercício financeiro, o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município; II. Verificar o atingimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; III. Comprovar a legitimidade dos atos de gestão; entre outras atividades.

PROCURADOR JURIDICO: I – representar o Município em juízo; II – receber citações, intimações e notificações; III- acompanhar o trâmite processual, comparecendo em audiências, como representante do Município; IV – ajuizar ações contra terceiros e apresentar petições em processos em geral; V – apresentar recursos até a última instância possível, junto aos Tribunais; VI – desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do Município, autorizado pelo Prefeito Municipal; entre outras atividades.

PEDREIRO e TRABALHADOR BRAÇAL: Executar trabalho braçal nas áreas de manutenção, jardinagem, poda, borracharia, lubrificação e pavimentação, dentre outros; Transportar material de um local para outro, inclusive carregando e descarregando veículos; Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022