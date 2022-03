Concurso SEA SC 2022: Banca definida! Edital iminente!

A Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEA SC 2022) para o preenchimento de vagas no seu quadro de servidores. Os trâmites de abertura da seleção já estão avançados, com o nome da banca organizadora, inclusive, já definido.

De acordo com informações da dispensa de licitação publicada na última terça-feira, 08 de março, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) será o organizador do certame. O documento de dispensa de licitação já foi divulgado no Diário Oficial.

Agora, com a banca organizadora do concurso SEA-SC já definida, o próximo passo será a assinatura de contrato entre o órgão e a empresa. A expectativa é que após isso, o edital seja publicado.

O quantitativo de vagas, cargos e salários, assim como as etapas oficiais do concurso ainda não foram revelados.

Último concurso SEA SC

O último concurso público da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina foi divulgado há quase 10 anos. Na época, a seleção abriu 44 vagas em diversas cidades do Estado. Do total de vagas abertas, 40 foram destinadas para cargos de ensino superior e 04 para nível médio. A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas (Fepese) foi a banca organizadora.

Para os graduados, as chances foram para analista de Informática, analista técnico administrativo II, assistente social, enfermeiro, psicólogo e médico (diversas áreas), com ganhos de R$3.471,24. Já para nível médio, as chances foram abertas para técnico em atividades administrativas, com salários de R$2.503,40.

Para os candidatos da área de medicina, a remuneração chegou a R$6.055,79. Os ganhos já contavam com gratificações, além do auxílio-alimentação diário de R$12.

O concurso contou com provas objetivas, que ocorreram nas cidades de Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Lages.