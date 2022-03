Concurso SECONT ES 2022: Saiu o edital com 110 vagas de auditor! Até R$9.953,06

Secretaria de Controle do Estado do Espírito Santo faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso SECONT 2022) para o preenchimento de vagas no quadro de efetivos do órgão. De acordo com o documento publicado, estão previstas 110 vagas, sendo 12 imediatas e 98 em cadastro de reserva.

O Cebraspe tem a missão de organizar o edital, que conta com todas as oportunidades para o cargo de Auditor. A exigência é de nível superior.

O concurso SECONT-ES oferece oportunidades para Auditor nas áreas de Administração (18 vagas em cadastro reserva), Ciências Contábeis (05 vagas imediatas + 24 em CR), Ciências Econômicas (04 vagas em cadastro reserva), Ciências Jurídicas (18 em cadastro reserva), Engenharia Civil (04 vagas imediatas + 20 em cadastro reserva) e Tecnologia da Informação – TI (03 vagas imediatas e 14 em cadastro reserva).

Há vagas para ampla concorrência, para deficientes, negros e indígenas. O salário é de R$9.653,06, além de auxílio-alimentação no valor de R$300, totalizando uma remuneração de R$9.953,06. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais.

Inscrição concurso SECONT-ES

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso SECONT-ES poderão se inscrever entre 30 de março e 14 de abril de 2022, por meio do site do Cebraspe , o organizador da seleção.

A taxa de inscrição do concurso vai custar R$153. Podem pedir isenção:

Inscritos no CadÚnico;

Doador de Medula Óssea;

Pessoa física que se declara isenta de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do

Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral; e

Pessoas com deficiência.

O prazo para isenção será o mesmo das inscrições. Quem não tiver o seu pedido aceito poderá participar, desde que pague a taxa de inscrição até a data limite de 4 de maio.

Provas

O concurso SECONT-ES vai contar com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As duas primeiras fases acontecerão no dia 05 de junho de 2022.

As provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, terão cinco horas de duração. O exame objetivo contará com disciplinas de Conhecimentos Gerais e Específicos.

A prova de conhecimentos básicos terá questões de Língua Portuguesa (dez); Raciocínio Lógico Quantitativo (cinco); e Conhecimentos de Informática (cinco). Todos os cargos contarão com as matérias citadas.

A parte de conhecimentos específicos varia conforme a especialidade. A avaliação de títulos terá caráter apenas classificatório e não elimina o candidato.

A validade do concurso SECONT-ES será de dois anos, a contar da data publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez e por igual período.

Sobre a SECONT ES

A Auditoria Geral do Estado (AGE) foi criada pela Lei Complementar nº. 3.932, em maio de 1987, e incluída na estrutura organizacional do Poder Executivo no primeiro nível hierárquico do Governo. Após 17 anos de criação da AGE, a Lei Complementar nº. 295/04 reorganizou o controle interno redefinindo as competências, finalidades e estrutura organizacional, de acordo com o dispositivo contido no artigo 74, da Constituição Federal de 1988, que ampliou a competência do controle interno.

Em 2003 a AGE passou por uma grande reformulação. Por meio da Lei Complementar nº 478, publicada no dia 17 de março de 2009, no Diário Oficial do Estado, a Auditoria Geral do Estado passou a denominar-se Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont), ampliando suas atribuições e estrutura organizacional para implementação de novos mecanismos de controle e transparência por meio do Portal da Transparência e de outras ações governamentais.

Entre as finalidades da Secont destacam-se a implementação de procedimentos de prevenção e de combate à corrupção. Além da política de transparência da gestão e a ampliação dos mecanismos de controle dos recursos públicos, mediante a abertura de canais de comunicação direta com a sociedade, que expandam a capacidade do cidadão de fiscalizar e avaliar as ações governamentais.

A Secont tem como competências, além das definidas no artigo 4º, da Lei Complementar n.º 295/04: exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno, prestando orientação normativa; auxiliar à implementação de procedimentos de prevenção e combate à corrupção, bem como a política de transparência da gestão; determinar a instauração de tomada de contas, para apuração de fatos, identificação dos responsáveis e quantificação pecuniária do dano; e gerir o Portal de Transparência do Governo do Estado.

Dentro da nova estrutura da Secont, os cargos de auditor geral do Estado e auditor geral adjunto passaram a ter nova denominação: secretário de Estado de Controle e Transparência e subsecretário de Estado de Controle. Também foi criada a Subsecretaria de Estado da Transparência e o cargo de subsecretário de Estado da Transparência. Esta subsecretaria é responsável pelo gerenciamento do Portal da Transparência do Governo do Estado.

