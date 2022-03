Concurso SEMACE 2022: Banca é contratada e edital fica próximo

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso SEMACE 2022) e a expectativa é que a liberação do documento de abertura não demore. Foi divulgado o extrato de contrato com a banca organizadora, o IDECAN.

Agora, o próximo passo será a publicação do edital de concurso SEMACE 2022. A seleção vai contar com 31 vagas para nível superior, nos cargos de fiscal ambiental e gestor ambiental.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter formação em uma das seguintes áreas: Engenharia (Florestal, Agronômica, Civil, Ambiental, Sanitária e de Pesca), Geologia, Arquitetura, Tecnologia em Saneamento ou Gestão Ambiental, Biologia, Química, Geografia, Química Industrial ou Tecnologia em Processos Químicos.

No dia 22 de fevereiro, o órgão realizou uma transmissão ao vivo para tratar sobre o certame. O encontro virtual aconteceu com a participação do superintendente Carlos Alberto Mendes e dos assessores da autarquia e membros da comissão do concurso, Ulisses Costa, e Edilson Holanda.

Na ocasião, foram dados detalhes sobre as provas, locais de atuação e contrato com a banca organizadora.

Segundo informações da SEMACE, o concurso terá duas fases, com provas objetiva e discursiva (com duas questões escritas). Além disso, o conteúdo não será o mesmo de 2009.

O concurso SEMACE 2022

A abertura do concurso SEMACE foi confirmada pelo governador do Estado, Camilo Santana. De acordo com informações do chefe do executivo estadual, estsão confirmadas 31 vagas.

“Além da Semace, lançaremos neste ano uma série de concursos, entre eles para as nossas universidades estaduais (Uece, UVA e Urca), Metrofor, Arce e secretarias de Proteção Social e do Desenvolvimento Agrário”, disse o governador em publicação nas redes.

Em 2019, foi divulgada no Diário Oficial do Estado, a comissão organizadora do próximo certame do órgão.

A comissão é composta pelos servidores Ulisses Costa de Oliveira (presidente), Carolina Braga Dias, Ana Maria Maia, Tiago Bessa Aragão, Virgínia Adélia Rodrigues Carvalho e Delania Aguiar Lôbo.

O grupo de trabalho tem a responsabilidade de levantar o número de cargos vagos na Superintendência. Além disso, os membros trabalham no processo de escolha da banca organizadora.

Último edital do concurso SEMACE

O último edital do concurso SEMACE foi divulgado em 2019. Na ocasião, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará divulgou edital para o preenchimento de 122 vagas, todas elas destinadas para cargos de ensino superior. A remuneração paga era de R$1.641,72. Além disso, os servidores tinha direito ao benefício de Gratificação por Desempenho Ambiental (GDAM), podendo a remuneração passar de R$2.400 mensais.

As vagas do concurso foram destinadas aos cargos de Fiscal Ambiental (62), Gestor Ambiental (51) e Procurador Autárquico (09). A jornada de trabalho dos profissionais era de 40 horas semanais. A Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) organizou o certame.

As oportunidades foram para candidatos graduados nas áreas de Arquitetura, Biologia, Engenharia em diversas áreas, Direto (apenas o cargo de procurador), Geografia, Geologia, Química Industrial, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Química, Serviço Social, Sociologia e Turismo.

Para Fiscal e Gestor, o concurso contou com duas fases: prova objetiva e avaliação de títulos. O cargo de Procurador Autárquico contou com três etapas: prova objetiva, avaliação de títulos e prova discursiva.

Sobre

A Semace é uma autarquia vinculada à Secretaria do Meio Ambiente (Sema), que tem a responsabilidade de executar a Política Ambiental do Estado do Ceará, e integra, como órgão seccional, o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama).

Missão Promover a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida no Ceará, através do licenciamento, monitoramento e fiscalização.

Visão de futuro Contribuir para manter saudáveis, protegidos e sustentáveis o solo, as águas, o ar, as florestas e a vida selvagem, em harmonia com o projeto de desenvolvimento do Ceará.

Proposição de valores A atuação da Semace se alicerça em elevada competência dos seus servidores e avançada tecnologia, para oferecer serviços com acessibilidade, rapidez, customização e confiabilidade. Competência;

Tecnologia;

Acessibilidade;

Rapidez;

Customização;

Confiabilidade;

A Semace foi criada, a partir da extinção da Superintendência do Desenvolvimento do Estado do Ceará (Sudec), órgão que mantinha posição de destaque na estrutura do Governo do Estado, no que se refere à pesquisa, desenvolvimento regional, elaboração de projetos, cartografia, pedologia, recursos naturais etc. A Sudec atuou durante 25 anos, com três departamentos: Socioeconômico, de Desenvolvimento Microrregional e de Recursos Naturais.

De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (D.O.U. de 2.9.1981), que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, coube aos órgãos estaduais de meio ambiente (Oema’s), novas atribuições voltadas para a gestão ambiental nos seus territórios. Foi este acréscimo de atribuições que levou o Governo do estado a criar a Semace, no ano de 1987.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) foi criada, oficialmente, através da Lei Estadual 11.411 (DOE – 04/01/88), de 28 de dezembro, depois alterada pela Lei nº 12.274 (DOE – 08/04/94), de 05 de abril de 1994. Foi vinculada desde a sua criação até 3 de novembro de 1999 à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDU), quando passou a ser subordinada à Secretaria da Infraestrutura, criada pela Lei nº 12.961.

Através da Lei nº 13.093, de 08 de janeiro de 2001, tornou-se vinculada à Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (Soma), permanecendo até fevereiro de 2007. Através da Lei nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão do Poder Executivo, passou a ser vinculada ao Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam).

Informações do concurso

Concurso : Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará

: Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará Banca organizadora : IDECAN

: IDECAN Escolaridade : a definir

: a definir Número de vagas : 31

: 31 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação: PREVISTO