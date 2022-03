Concurso TJ MS 2022: Saiu o edital para analistas! Salários de até R$8.108,22!

Edital publicado. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso TJ MS 2022) para o preenchimento de vagas no cargo de Analista Judiciário.

As oportunidades são destinadas para quem possui o nível superior em Direito, com salários que podem chegar a até R$8.108,22, já com o auxílio-alimentação de R$1.300.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ MS), o novo certame visa o preenchimento de um cadastro reserva de 250 vagas. Desse total, haverá reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%).

Os aprovados serão contratados sob regime estatutário, o que prevê a estabilidade empregatícia.

Inscrição concurso TJ MS 2022 – Analista Judiciário

As inscrições do concurso TJ MS 2022 para o cargo de Analista Judiciário poderão se inscrever no período compreendido entre 21 de março e 19 de abril de 2022, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora. A taxa de inscrição custa R$130,00.

Os desempregados e carentes, aqueles que realizaram doação de sangue ou de medula óssea ou que foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral a participar do pleito eleitoral podem pedir isenção do valor da taxa de inscrição.

A solicitação da isenção da taxa de inscrição poderá ser feita de 16 horas do dia 21 de março e 16 horas do dia 23 de março. O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado na data de 4 de abril, com possibilidade de recursos. A lista definitiva de isentos sairá em 18 de abril.

Provas

O concurso do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul contará com provas objetivas. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 05 de junho de 2022, das 13h às 17h.

Está confirmado que a prova objetiva do concurso vai contar com 60 questões. A estrutura do exame será a seguinte:

Conhecimentos Básicos – 20 questões

Língua Portuguesa – 15 questões

Noções de Legislação – 5 questões

Conhecimentos Específicos – 40 questões

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Penal

Direito Processual Penal

O candidato aprovado deverá acertar, pelo menos, 20 questões de Conhecimentos Específicos e 30 do total da prova. O concurso terá validade de dois anos, podendo chegar a quatro.