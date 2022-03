Concurso TJ SC Juiz 2022: FGV é a banca organizadora!

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai abrir um novo edital de concurso público para o cargo de Juiz Substituto (Concurso TJ SC Juiz 2022). A banca organizadora do próximo certame já está definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV) irá organizar a seleção para carreira.

Inicialmente, apenas o nome da banca foi divulgado no Diário Oficial. Agora, o próximo passo será a assinatura de contrato entre as partes, o que não deve demorar de acontecer. Após isso, um cronograma será definido.

De acordo com o documento que definiu a banca, o novo concurso do TJ-SC para o cargo de Juiz contará com 30 vagas, além de cadastro reserva. Até então, essa informação ainda não havia sido dada pelo órgão.

O órgão formou a comissão para um novo certame desde o ano de 2020, conforme resolução publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 05 de março.

Segundo o documento, a comissão do concurso TJ-SC para o cargo de Juiz Substituto é composta por cinco membros, sendo quatro efetivos e um suplentes, na seguinte ordem:

Suplentes: desembargador João Henrique Blasi, presidente; desembargador Paulo Ricardo Bruschi; desembargador Carlos Roberto da Silva; e advogado Leonardo Reis de Oliveira, representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Suplente: advogado Felipe Cesar Lapa Boselli, representante da Ordem dos Advogados do Brasil.

Requisitos do concurso TJ SC – Juiz Substituto

São requisitos para o ingresso na carreira:

a) ser aprovado no concurso público;

b) ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

c) estar em gozo dos direitos civis e políticos;

d) estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e) estar quite com as obrigações eleitorais;

f) ser bacharel em Direito, no mínimo, há três anos, graduado em instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo órgão competente, com diploma registrado pelo MEC ;

; g) possuir três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva , exercida a partir da conclusão do curso de Direito, na forma definida no art. 93, inciso I, da Constituição Federal e na Resolução nº 75/ 2009, e suas alterações, do CNJ, comprovada por intermédio de documentos e certidões;

, exercida a partir da conclusão do curso de Direito, na forma definida no art. 93, inciso I, da Constituição Federal e na Resolução nº 75/ 2009, e suas alterações, do CNJ, comprovada por intermédio de documentos e certidões; h) ter idade mínima de 21 anos e máxima de 65 anos na data da posse ;

; i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

j) ser moralmente idôneo;

k) não registrar antecedentes criminais;

l) cumprir as determinações deste edital.

O salário do cargo de Juiz Substituto do TJ-SC tem salário de R$28.883,98.

Sobre atividade jurídica

Considera-se atividade jurídica: aquela exercida, com exclusividade, por bacharel em Direito; o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação mínima, no período de 12 meses, em cinco atos privativos de advogado (art. 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e suas alterações) em causas ou questões distintas; exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico; o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo, por 16 horas mensais e durante um ano; o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios.

Comprovação da atividade jurídica: a comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a cargos, empregos ou funções não privativas de bacharel em Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico; é vedada, para efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmico ou de qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Direito; fica assegurado o cômputo de atividade jurídica decorrente da conclusão, com frequência e aproveitamento, de curso de pós-graduação comprovadamente iniciado antes da entrada em vigor da Resolução nº 75/2009 do CNJ, e suas alterações.

Etapas

O concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) vai contar com as etapas a seguir (conforme o último concurso):

a) primeira etapa – prova objetiva seletiva , de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

, de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) segunda etapa – duas provas escritas , de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do TJSC: b.1) prova escrita I – prova discursiva de questões; b.2) prova escrita II – prova prática de sentença cível e criminal;

, de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do TJSC: b.1) prova escrita I – prova discursiva de questões; b.2) prova escrita II – prova prática de sentença cível e criminal; c) terceira etapa – inscrição definitiva , de caráter eliminatório, composta pelas fases a seguir: c.1) fase I – sindicância da vida pregressa e investigação social, de responsabilidade do TJSC; c.2) fase II – exames de sanidade física e mental, de responsabilidade do TJSC; c.3) fase III – exame psicotécnico, de responsabilidade do TJSC;

, de caráter eliminatório, composta pelas fases a seguir: c.1) fase I – sindicância da vida pregressa e investigação social, de responsabilidade do TJSC; c.2) fase II – exames de sanidade física e mental, de responsabilidade do TJSC; c.3) fase III – exame psicotécnico, de responsabilidade do TJSC; d) quarta etapa – prova oral , de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do TJSC;

, de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade do TJSC; e) quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do TJSC.

A prova objetiva vai ser composta por 100 questões, dividas em três blocos:

Bloco I (30 questões): Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente;

Bloco II (40 questões): Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Eleitoral;

Bloco III (30 questões): Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Administrativo

Último concurso

O último edital do concurso TJ-SC foi realizado em 2019. Foram oferecidas, ao todo, cinco vagas, sendo três para ampla concorrência e as demais para reserva de vagas.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 18 de janeiro e 18 de fevereiro, no site da banca. A taxa de inscrição custou R$280,00.

Informações do concurso

Concurso : Tribunal de Justiça de Santa Catarina

: Tribunal de Justiça de Santa Catarina Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : R$ 28.883,98

: R$ 28.883,98 Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Último edital do concurso TJ-SC