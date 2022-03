Condutor de caminhonete é preso por tentativa de homicídio próximo a bar

Uma denuncia de tentativa de homicídio ocorrida durante a madrugada desta segunda-feira (7) resultou na prisão do suspeito de praticar o crime que aconteceu nas imediações de um bar situado no Cidade Universitária, parte alta de Maceió. De acordo com as informações, a vítima estaria próximo a o estabelecimento situado na Avenida Governador Luis Cavalcante…

Uma denuncia de tentativa de homicídio ocorrida durante a madrugada desta segunda-feira (7) resultou na prisão do suspeito de praticar o crime que aconteceu nas imediações de um bar situado no Cidade Universitária, parte alta de Maceió.

De acordo com as informações, a vítima estaria próximo a o estabelecimento situado na Avenida Governador Luis Cavalcante quando foi surpreendido pela abordagem de um indivíduo, em uma caminhonete de cor branca, que efetuou os disparos de arma de fogo.

Após o crime, a vítima foi até um posto de combustíveis, onde estava uma guarnição policial e denunciou o crime. A polícia realizou buscas e encontrou a caminhonete em um trecho da AVenida Dario Marsiglia, em um conjunto situado no Tabuleiro do Martins.

Detalhes adicionais apontam que a polícia flagrou o momento em que ele desceu do veículo com a arma de fogo em punho e entrou na residência. A PM fez o cerco da casa e fez abordagem no autor. Durante as buscas, os militares localizaram a arma de fogo sob a escada da residência.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.