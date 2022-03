Conforme informações oficiais da Bolsa de Valores do Brasil (B3), a comunicação entre o ambiente de negociação da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e seus participantes é realizada através de diversos serviços de conectividade, dentre eles as conexões TCP/IP, que utilizam o protocolo EntryPoint, baseado no Financial Information eXchange (FIX) versão 4.4.

Conectividade B3: modos de acesso à infraestrutura tecnológica

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) disponibiliza três tipos de Sessões FIX para acessar as suas plataformas de negociação e de market data (cotações eletrônicas):

Sessões FIX Order Entry, para fins de entrada, gerenciamento de ordens e negociação;

Sessões FIX Drop Copy, para confirmação de ofertas e negócios;

Sessões FIX Market Data, para recepção da disseminação de sinal de difusão em tempo real dos segmentos de ações e derivativos.

De acordo com orientação oficial, para conhecer os diferentes serviços de sessões FIX oferecidos pela Bolsa de Valores do Brasil (B3), suas regras e funcionalidades estão disponíveis na plataforma oficial, como Política Comercial de Serviços de Conectividade. Além disso, também é possível encontrar a Tabela de Preços.

Contratação

Conforme informações da Bolsa de Valores do Brasil (B3), para a contratação das sessões FIX no ambiente de produção é necessária a assinatura do Contrato Único.

Participantes (Bolsa da Valores do Brasil)

Comitentes, Distribuidores de Market data e Desenvolvedores de Software

Contratos

Para participantes da Bolsa de Valores do Brasil (B3), as solicitações de ativação, alteração e desativação das Sessões FIX devem ser realizadas via Portal de Serviços Bolsa de Valores do Brasil (B3). Assim sendo, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) explica que, para as sessões solicitadas pelos participantes diretamente pelo Portal de Serviços, as cobranças serão de responsabilidade do participante, sendo indiferente o tipo da sessão.

Comitentes ou Distribuidores de Market Data que desejem solicitar novas sessões devem encaminhar à equipe de Contratação de Serviços por e-mail os por formulário disponível no site oficial da Bolsa de Valores do Brasil (B3), de acordo com o tipo de sessão que deseja solicitar. Para desenvolvedores de Software (ISV’s) é permitida a solicitação de qualquer tipo de sessão no ambiente de certificação.

Contratos

O Contrato Único deve ser assinado pelas instituições que desejam contratar as sessões FIX no ambiente de produção. Os Comitentes que desejam contratar sessões FIX para acesso direto fora do Co-location B3 devem assinar o Contrato de Acesso via Conexão Direta B3, informa a Bolsa de Valores do Brasil (B3).