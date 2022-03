Confira a passagem de Maria Fernanda Cândido na pré-estreia de “Animais Fantásticos 3”

Foto: divulgação

A atriz Maria Fernanda Cândido marcou presença na pré-estreia de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, nesta terça-feira (29), em Londres. A artista é a única brasileira no elenco da franquia internacional, e esbanjou classe no tapete vermelho do The Royal Festival Hall.

Maria Fernanda fará a interpretação da personagem Vicência Santos, no filem que estreia nas telinhas do cinema no dia 14 de abril. A brasileira marcou participação e agitou a web com sua aparição no trailer em dezembro.



Confira fotos:



Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias