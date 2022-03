Confira dicas de como tirar manchas de toalha de mesa

Em uma rotina de limpeza da casa, algumas atividades passam a tomar muito tempo e ficam muito difíceis de serem realizadas. Entretanto, existem algumas maneiras de facilitar todo esse trabalho. Já pensou em tirar manchas de toalha de mesa de maneira simples e com eficácia? Hoje, vamos te dar algumas dicas incríveis para te ajudar nisso.

Como tirar mancha de toalha de mesa branca

Toalhas brancas às vezes são complicadas de lavar, mas com algumas dicas você pode lavar de maneira prática e fácil. Confira abaixo algumas maneiras de como tirar manchas de toalha de mesa.

Misturinha com água oxigenada e outros ingredientes para tirar manchas de toalha de mesa

Se a sua toalha de mesa é branca, você pode fazer essa remoção sem muito esforço. Para isso, você precisará de alguns ingredientes essenciais, que são água, bicarbonato de sódio, sabão líquido neutro de coco e água oxigenada.

Faça uma solução com dois litros de água morna, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 100 ml de sabão líquido neutro e 50 ml de água oxigenada de 40 volume.

Então, coloque essa solução em um balde e deixe a sua toalha de molho ali por aproximadamente 1 hora. Depois disso, faça o enxágue da sua toalha com água corrente e prossiga com a sua lavagem normalmente.

Misturinha com sabão de coco em barra e bicarbonato de sódio

Para essa misturinha, você precisará de 2 litros de água, sabão em barra de coco ralado e 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Além de remover a mancha, ainda vai deixar a sua toalha clara. Então, comece ralando o sabão de coco em barra e dissolvendo-o em uma panela com meio litro de água. Em seguida, com o fogo já desligado, acrescente os outros ingredientes.

Com sua misturinha pronta, coloque sua toalha de molho e deixe ali por aproximadamente 30 minutos. Após isso, faça um enxágue e continue a sua lavagem normalmente.

Misturinha com sabão em pó, vinagre e bicarbonato de sódio

Essa misturinha pode ser colocada diretamente na máquina de lavar. Então, para fazer essa receita de tirar manchas, basta você colocar a toalha manchada diretamente na máquina de lavar. Já no reservatório do sabão em pó, você deve colocar o sabão, duas colheres de sopa do vinagre, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e deixar a máquina bater normalmente.

Saiba o que você não pode colocar na misturinha para tirar mancha de toalha de mesa

Existem alguns produtos que costumam fazer com que alguns tecidos desbotem com muita facilidade. Pensando nisso, elencamos algumas misturinhas que você pode fazer em casa, tomando as devidas precauções para não desbotar ou descolorir sua peça.

Para tirar as manchas de toalhas coloridas, mas sem manchar ainda mais sua toalha, você precisa usar produtos próprios para isso.

Em hipótese alguma você pode usar água oxigenada na sua toalha colorida. Afinal, isso vai fazer com que ela desbote mais rapidamente.

Então, veja abaixo algumas misturinhas ideais.

Sabão em pó e vinagre

Essa mistura só leva sabão em pó e vinagre, e você pode colocar diretamente no local de armazenamento do sabão em pó da sua máquina. Então, coloque meia xícara de sabão em pó de sua preferência e uma xícara de vinagre de álcool.

Você pode colocar a sua toalha de molho antes da lavagem em um balde de água com o vinagre também. No entanto, esse passo fica a seu critério.

Misturinha com limão, detergente neutro e vinagre

Para fazer essa mistura você precisará de 2 litros de água, um limão inteiro, 100 ml de detergente neutro líquido e 100 ml de vinagre de álcool. Então, em um balde, coloque os 2 litros de água, o suco do limão, o detergente líquido e o vinagre de álcool.

Deixe a toalha de molho por uma hora e só depois faça a lavagem da sua toalha normalmente. Aliás, se achar necessário, faça a lavagem e o molho novamente para obter um resultado melhor na sua peça.

Misturinha com álcool e vinagre

Essa mistura leva 2 litros de água morna, 100 ml de vinagre de álcool e 50 ml de álcool puro. Assim, para um melhor resultado, deixe a toalha de molho por 1 hora e depois prossiga com a lavagem.

Agora que você já sabe algumas dicas para retirar manchas de toalhas de mesa, basta colocar em prática todo o passo a passo explicado e obter os resultados excelentes.