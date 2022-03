Confira editais de concursos públicos lançados nesta semana!

Nesta última semana, foram lançados vários editais de concursos públicos, para diversos locais do país e níveis de escolaridade.

Se você já é um fiel concurseiro, ou começou agora a procurar sua oportunidade no serviço público, siga na leitura e veja se algum deles pode se alinhar aos seus objetivos.

Concurso Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

O novo edital do concurso UFSC foi divulgado, com oportunidades para candidatos de nível médio e superior. Oferece 67 vagas com salários iniciais que chegam a R$ 4,6 mil.

O período para inscrições ocorrerá a partir do dia 8 de março e seguem até o dia 6 de abril.

A taxa para participar do certame varia de R$ 104,48, R$ 122,43 e R$ 195,55, a depender do cargo.

As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 8 de maio de 2022. As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

Analista de T.I: 4 vagas

Arquiteto e Urbanista: 3 vagas

Assistente Social: 2 vagas

Auditor: 1 vaga

Bibliotecário-Documentalista: 1 vaga

Biólogo: 1 vaga

Enfermeiro: 2 vagas

Engenheiro Agrônomo: 1 vaga

Engenheiro/Sanitarista e Ambiental: 1 vaga

Fonoaudiólogo: 1 vaga

Químico: 3 vagas

Assistente em Administração: 12 vagas

Técnico de T.I: 11 vagas

Técnico de Laboratório/Química: 4 vagas

Técnico em Agropecuária: 2 vagas

Técnico em Enfermagem: 3 vagas

Técnico em Radiologia: 3 vagas

Assistente de Alunos: 1 vaga

Médico Veterinário: 2 vagas

Médico/Clínica Médica: 3 vagas

Médico/Pediatria: 1 vaga

Médico/Ginecologia-Obstetrícia: 1 vaga

Médico/Medicina da Família e Comunidade: 2 vagas

Médico/Psiquiatria: 1 vaga

Psicólogo/Educacional: 1 vaga

As inscrições podem ser realizadas por aqui, e o edital pode ser acessado aqui.

Concurso Público Bombeiros PA

O Governo do Estado do Pará lançou o concurso para o Corpo de Bombeiros, com a oferta de 405 vagas imediatas, para o cargo de Bombeiro Praça.

É preciso que os candidatos nível médio de escolaridade, idade máxima de 30 anos e altura mínima de 1,60 (homens) e 1,55m (mulheres). O salário inicial é de R$ 3.960,00.

As inscrições se iniciaram no dia 3 de março e vão até 7 de abril, no site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 68,50.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 15 de maio.

O edital pode ser visualizado aqui.

O que faz um Bombeiro Praça?

Segundo o blog Orientu, o bombeiro tem funções bem distintas na rotina diária. Um Bombeiro Praça pode atuar apagando incêndios em residências, empresas, carros e ambientes públicos, mas também realizando vistorias em estabelecimentos comerciais, elaborando laudos sobre a segurança do local.

Concurso Marinha do Brasil

Para quem deseja ingressar nas carreiras militares, o esperado concurso público da Marinha do Brasil está aberto para admissão no Colégio Naval.

O Colégio Naval (CN) é um estabelecimento de ensino da Marinha sediado em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

O curso ministrado é de Ensino Básico em nível médio, além do Ensino Militar-Naval. O propósito é selecionar alunos para o Curso de Graduação da Escola Naval (EN).

O ciclo escolar será conduzido em regime de internato e terá a duração de três anos letivos.

São ofertadas 129 vagas para candidatos de nível fundamental, sendo 117 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 21 de março a 24 de abril, no próprio site da Marinha. A taxa custa R$ 100,00.

As provas objetivas serão aplicadas nos dia 2 e 3 de julho.

Concurso Policia Civil São Paulo (PC SP)

As inscrições do concurso PC SP para os cargos de Escrivão e Investigador se iniciaram no dia 3 de março, e serão encerradas em 1.º de abril.

Ao todo, os editais ofertam 2.500 vagas, distribuídas em 900 para Investigador e 1.600 para Escrivão. Ambos os cargos exigem nível superior completo. Os salários iniciais são de R$ 3.931,18. A taxa de inscrição de R$ 105,50.

Ambos os cargos exigem CNH categoria “B”, e o candidato deverá ter 18 anos completos.

As provas objetivas acontecerão no dia 22 de maio e terão a seguinte estrutura, segundo o cargo:

Investigador

Módulo 1:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Língua Portuguesa: 15 questões; Noções de Direito: 15 questões;

Noções de Criminologia: 10 questões.

Módulo 2:

Noções de Informática: 20 questões;

Noções de Lógica: 20 questões.

Escrivão

Módulo 1:

Língua Portuguesa: 24 questões;

Noções de Lógica: 16 questões.

Módulo 2:

Noções de Direito e de Criminologia: 20 questões;

Noções de Informática: 20 questões.

O edital para o caro de Investigador pode ser aberto aqui, e para Escrivão, aqui.

Delegado de Polícia SP – inscrições iniciam ainda em março

Para quem está de olho nas carreiras militares, já temos uma data para a abertura das inscrições para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

As inscrições poderão ser feitas à partir de 10 horas de 21 de março até 28 de abril, pelo site da Fundação Vunesp. A aplicação das provas preambular e escrita está prevista para 12 de junho de 2022. O salário para o cargo de Delegado de Polícia chega a e R$ 10.382,48.

Estão sendo ofertadas 250 vagas, sendo o percentual de 5% ou seja, 13 vagas, às pessoas com deficiência. O valor da taxa de inscrição de R$ 105,50.

Requisitos para o cargo de Delegado de Polícia

Escolaridade

É exigido do candidato ter formação específica de ensino superior de bacharelado em Direito, certificada por diploma universitário reconhecido pelo órgão ou instituição competente.

Além disso, o candidato precisa de comprovação de, no mínimo, dois anos de atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil.

Condições de provimento

O candidato precisa:

Não ter registro de antecedentes criminais;

Estar no gozo dos direitos civis e políticos;

Estar em dia com o serviço militar;

Ter a capacidade mental será comprovada por atestado de saúde mental emitido por médico;

Ter conduta irrepreensível na vida pública e privada.

Prova para Delegado de Polícia

O concurso será realizado em cinco fases, sendo elas:

Prova preambular, que é uma avaliação introdutória, relacionada a primeira fase do concurso, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social, de caráter eliminatório;

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.