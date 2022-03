Confira o look dos eliminados para dinâmica especial do BBB 22

Foto: Reprodução / Globo

O retorno ao Big Brother Brasil precisa ser feito em grande estilo após uma eliminação. Os participantes que já deixaram o confinamento se reencontraram em uma dinâmica especial, antes mesmo da grande final, momento tradicional da reunião, e esbanjaram estilo na escolha do look.

Fora do programa, e com um guarda-roupa de possibilidades disponível, os ex-BBBs apostaram em peças marcantes e que conversam com a trajetória deles no programa. Confira: Foto: Reprodução/ Globo

Naiara Azevedo apostou no quente do vermelho em um tubinho com mangas e uma grande fenda na perna. Foto: Reprodução/ Globo

Larissa não deixou o cropped de lado para o retorno. A sister, a última a entrar no programa, escolheu um look all white composto de top e calça, e uma peça coringa, um blazer roxo. Foto: Reprodução/ Globo

Luciano apostou no simples, uma camisa básica preta e uma calça jeans na cor nude.

Foto: Reprodução/ Globo

Bárbara também apostou no preto, porém nada básico. A modelo investiu em um vestido tubinho curto com um laço drapeado na altura dos seios. Foto: Reprodução/ Globo

Rodrigo escolheu um look simples, porém estiloso. O ex-BBB desfilou com uma jaqueta jeans estampada com animal print, uma calça skinny e uma blusa branca. Foto: Reprodução/ Globo

Brunna Gonçalves apostou na cor dos eliminados, o rosa. A dançarina escolheu um look do momento, um vestido que se assemelha a um cropped e mini-saia, drappeado e de manga. Foto: Reprodução/ Globo

Vyni não fugiu do seu estilo apresentado no BBB. O bacharel em direito vestiu a tradicional camiseta e compôs o look com uma jaqueta preta e uma calça branca. Foto: Reprodução/ Globo

Jade Picon surgiu com um ar angelical, completamente diferente do título de vilã que recebeu ao deixar o programa. A influenciadora escolheu um vestido branco com drapeado e camadas, look que conversa com o estilo de debutante e noiva.

