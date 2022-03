Confira os números da Mega-Sena com prêmio de R$ 189 milhões

Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O sorteio acumulado da Mega-Sena com prêmio de R$ 189 milhões, foi realizado na noite deste sábado (19) em São Paulo. As dezenas do concurso 2.646 que saíram nas bolinhas foram: 02 – 43 – 07 – 52 – 24 – 56.