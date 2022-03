Confira os segredos para conquistar disciplina para estudar

Neste artigo, apresentamos 5 segredos para conquistar disciplina para estudar e, assim, conseguir atingir todos os resultados que você almeja para a sua carreira acadêmica.

Afinal, sabemos que os estudos exigem muita autodisciplina, e que nem sempre é fácil alcançá-la. Por isso, elencamos alguns detalhes fundamentais para o seu ponto de partida em prol desse objetivo. Confira!

5 segredos para conquistar disciplina para estudar

Os segredos para conquistar disciplina para estudar são relativamente simples, e podem começar a trazer resultados desde a primeira “aplicação”, podemos assim dizer.

Porém, é importante frisarmos que não se trata de algo mágico. É necessário dedicação e, acima de tudo, uma decisão. Afinal, como ser mais autodisciplinado se você sequer tomou essa decisão para si?

Portanto, diga em alto e bom tom (para si mesmo) que, a partir de agora, você colocará em prática tudo o que precisa para conquistar disciplina para estudar!

E, assim, vamos às dicas:

1. Descubra o que distrai você – mas descubra de verdade!

O primeiro passo é saber quais são as situações que costumam tirar o seu foco, seu desejo de estudar e distraem você dos seus objetivos. Veja exemplos:

Assinatura de streaming.

Passeios recorrentes durante a semana.

O pet fofinho.

O barulho ao lado de casa.

A família.

A televisão ligada.

O sono.

A fome.

A preguiça.

Entre outras possibilidades.

Quanto mais você mapear os gatilhos psicológicos por trás da procrastinação e da falta de disciplina, mais consciência deles você terá. E, assim, poderá “fugir” desses problemas.

2. Encontre um propósito nos seus estudos

Encontre um motivo forte para os seus estudos. Esse é um dos maiores segredos para conquistar disciplina para estudar.

Afinal, se você estuda “por estudar”, como poderá encontrar uma motivação verdadeira dentro de si para lidar com a pressão da procrastinação, por exemplo? Pois é.

Enxergue-se no futuro, conquistando o que almeja, e veja como isso pode lhe ajudar a ter um desempenho acima da média.

3. Levante e faça – pergunte para si mesmo: se eu não fizer, quem fará?

Sabe aquele momento em que a nossa mente fica criando uma série de desculpas para o que deve ou não ser feito? Pois bem… Levante e ignore essa voz interior!

A nossa mente sempre vai tentar fazer com que fiquemos tranquilos e descansando, para poupar energia. Por isso, não ouça essas justificativas e lembre-se de que se você não fizer por você, NINGUÉM fará.

4. Quebre os estudos em blocos para não se sobrecarregar

Quebre os estudos em blocos interessantes e organizados. Esse é um dos principais segredos para conquistar disciplina para estudar! Afinal, não somos máquinas para estudar mil coisas ao mesmo tempo.

Tenha um cronograma com passos estruturados e que lhe auxiliem nesse sentido.

5. Comece pelo mais difícil

Pela manhã (ou no momento em que for estudar), procure iniciar pelo mais difícil. Quanto mais você concluir o difícil primeiro, mais motivado se sentirá para concluir as coisas fáceis depois.

Isso porque estudar o fácil pensando no difícil pode atrapalhar tudo.

No caso de mais de um conteúdo complicado, comece com o mais “pesado”, “dê uma pausa” com um mais leve, e vá a outro mais difícil. Seguir essa lógica é um dos grandes segredos para conquistar disciplina para estudar!