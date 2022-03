Confira reação de Maira Cardi após eliminação de Jade no BBB 22

Maira Cardi não conseguiu segurar a felicidade após a eliminação de Jade Picon o BBB 22. Durante a madrugada desta quarta-feira (9), a esposa de Arthur Aguiar compartilhou no instagram um registro em que aparece celebrando a “derrota” do quarto lollipop.

No post, a coach aparece se deliciando com um pirulito após rodar imagens influenciadora bolar uma comemoração do quarto lollipop caso ela permaneça na casa. “Chupa esse pirulito”, dispara Maira.



Jade foi eliminada do BBB 22 com 84,93% dos votos em disputa contra Arthur e Jessilane.

Assista abaixo:

