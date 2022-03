Confira três tipos de sapatos que são apostas para outono

Fotos: Reprodução/WWD

O outono chegou nesta semana, e, com ele, o tempo mais frio e chuvoso. Esse é o momento ideal para tirar do guarda-roupa peças mais quentinhas e cobertas. No caso dos sapatos não é diferente, por isso vale a pena separar as botas e sapatos fechados para a estação. As informações são da Harper’s Baazar.

Durante a última temporada dos desfiles internacionais, três sapatos fechados se destacaram no quesito estilo e conforto. Grifes como Bottega Veneta, Givenchy, Versace e Akris aderiram o uso desses calçados e arrasaram. Confira:

Foto: Reprodução/WWD

Foto: Reprodução/WWD

Foto: Reprodução/WWD

