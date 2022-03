Confirmado! Saiba quem são os participantes do ‘Dança dos Famosos 2022’

No dia 3 de abril, estreia oficialmente a nova temporada do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’. Durante o programa deste domingo (27), o nome dos 12 participantes foi oficialmente revelado.

O elenco da temporada será formado por: Sérgio Menezes (ator), Zezé Polessa, Xande de Pilares, Douglas Souza, Vitão (cantor), Tierry, Gkay, Jojo Todynho, Jéssica Ellen, Ana Furtado, Gil do Vigor e Vitória Strada.

A atração irá ao ar no programa até o dia 3 de julho. Segundo o ‘Observatório da TV’, além do troféu e o título de maior dançarino, o campeão também ganhará um carro zero.

