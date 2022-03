Confusão no Oscar: Will Smith dá tapa em Chris Rock após piada; veja vídeo

Foto: Reprodução / YouTube

Nem a vitória de ‘CODA – No Ritmo do Coração’ como ‘Melhor Filme’, maior categoria da noite, ou as poucas estatuetas para ‘Ataque dos Cães’, longa com maior número de indicações, surpreendeu tanto quanto a confusão protagonizada por Will Smith e Chris Rock no palco do Teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos, durante a cerimônia do Oscar.

Na ocasião, o vencedor da categoria ‘Melhor Ator’, por King Richard, deu um tapa na cara do humorista, responsável pelo sucesso ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, após Rock fazer uma piada sobre Jada Pinkett-Smith, esposa de Will.

Em sua apresentação, Chris Rock afirmou que Jada estava careca para encenar uma versão feminina de G.I Joe, uma alusão ao personagem de Demi Moore em ‘Até o Limite da Honra’.

Irritado com a piada de mau gosto feita com Jada, que já falou abertamente sobre ter alopecia, condição que leva a perda de cabelo, Will Smith correu para o palco da premiação e deu um tapa na cara de Chris Rock.

Ao voltar para o seu lugar na plateia, Will Smith gritou para o humorista “Mantenha o nome da minha esposa fora da p”. Will Smith se eu já te amava, agora só aumentou ???? #Oscars Chris Rock comparou Jada Smith, (que tem alopecia) com protagonista de filme que tem os cabelos raspados. O maridão não gostou da piada foi lá e meteu o tapa pic.twitter.com/8Uiat6KjgG — Franzinha???? (@SFERRER_) March 28, 2022

Na web, alguns internautas chegaram a acreditar que tudo não passou de uma encenação. No entanto, a veracidade da confusão foi confirmada. Will Smith chegou a ser consolado por Denzel Washington, e em seu discurso ao receber o Oscar se desculpou com a Academia pela situação: “Quero pedir desculpas aos membros da academia, aos outros indicados. Este é um momento lindo. Não estou chorando por ganhar um prêmio, é sobre levar a luz a todas as pessoas. A arte imita a vida, eu pareço um pai maluco como realmente falaram, mas amor faz com que você faça coisas doidas… agradeço em nome de Richard e de toda a família Williams. Espero que a academia me chame para uma próxima festa”.

Esta não é a primeira vez que Chris Rock se estranha com Jada-Pinkett Smith. Em 2016, após os atores boicotarem o Oscar pela ausência de atores negros entre os indicados, o humorista, que na época foi o apresentador, fez piada:

“Jada fazendo boicote ao Oscar é como eu fazendo boicote às calcinhas de Rihanna… não fui convidado”.