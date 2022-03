Conheça 7 truques para tirar o status ‘online’ do seu WhatsApp

Normalmente, quando o usuário do WhatsApp fica ativo na plataforma de mensagens, ou seja, quando está navegando pelo aplicativo, automaticamente aparece na sua janela de conversa o status ‘online’.

Esse fato é questionado por muitos que não querem ser detectados enquanto estiverem utilizando o mensageiro. Ainda não existe uma ferramenta disponível pelo próprio WhatsApp que possa desabilitar o ‘online’ quando estiver pela plataforma.

No entanto, existem alguns truques que muitos usuários que querem ler e até mesmo responder mensagens sem “ser visto” no aplicativo podem usar. Acompanhe as dicas a seguir.

Confira 7 truques para ficar invisível e off-line no WhatsApp

Pela barra de notificação: através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma;

através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma; Ativando o modo avião: acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet é interrompida;

acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet é interrompida; Pelo aplicativo Unseen: a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular;

a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp, mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular; Interrompendo a conexão com a internet: ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida;

ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida; Através do aplicativo Flychat: essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela.

essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela. Pelo WA Web Plus For WhatsApp : exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador.

: exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador. Através do WA Bubble For Chat: por fim, através desse programa é possível enviar mensagens sem abrir o WhatsApp. Basta acessar a plataforma por meio dele no celular.

Enquanto a Meta não cria uma ferramenta que pode ocultar o status ‘online’, é possível um dos truques mencionados acima.

WhatsApp vai liberar acesso a conta em dois celulares ao mesmo tempo

O WhatsApp é a plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada pelos brasileiros. Diante disso, o aplicativo se tornou indispensável para o trabalho, conversa com amigos ou família, dentre outras possibilidades que ele traz. Foi anunciado recentemente uma opção que promete facilitar ainda mais a vida de quem o utiliza.

A novidade foi divulgada pelo portal WABetaInfo, especializado em antecipar os recursos do WhatsApp, e deve ser implementada até o final de abril. O mensageiro deve liberar uma ferramenta que permitirá ao usuário acessar a sua conta em mais de um dispositivo móvel ao mesmo tempo. Ou seja, será possível conectar à mesma conta em outro celular.

Atualmente o usuário já consegue abrir a sua conta em mais de três computadores ao mesmo tempo, no entanto, a novidade permitirá o acesso em dois aparelhos smartphones simultaneamente.

Cabe salientar que ainda não há uma data definida para a liberação do novo recurso, uma vez que a nova atualização trará apenas a correção de alguns bugs e melhorias internas. Sendo assim, por um certo momento, apenas os testadores da versão beta do aplicativo poderão utilizar a funcionalidade.