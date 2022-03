Conheça a nova opção de cartão de crédito para empreendedores

É comum que o MEI (microempreendedor individual), ao iniciar seu negócio, encontre dificuldades para estruturar a empresa e fazê-la crescer. Pensando nisso, o Banco Neon lançou o programa MEI Fácil, com o objetivo de levar tranquilidade e simplificar a relação com a burocracia e serviços financeiros para o microempreendedor.

O cliente NEON pode contar com vantagens exclusivas e gratuitas para manter a rotina financeira sob controle. Sendo assim, também pode aproveitar todas as vantagens em ser NEON no seu negócio, por meio da plataforma MEI Fácil.

Essa nova plataforma oferece aos seus clientes uma forma de olhar para o próprio negócio e investir em equipamentos, insumos, ter um maior poder de barganha com fornecedores, realizar investimento em capital de giro, entre outros ativos que poderão ajudar na transformação da empresa.

Ou seja, ter um cartão de crédito para MEI significa poder investir mais capital na empresa, o que corresponde a um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso de um negócio. Mas é importante lembrar que o uso do cartão de crédito deve sempre ser feito de maneira cautelosa e com responsabilidade, senão, há risco de se endividar e acabar prejudicando a situação da empresa.

Cartão de crédito para MEI

Uma das principais vantagens do cartão de crédito para MEI é que ele não tem mensalidade e nem anuidade. A bandeira é Visa e ele pode ser utilizado internacionalmente. A partir do momento em que você ativa sua Conta MEI Fácil com o depósito inicial, após o valor ser compensado, dois cartões serão gerados: o físico e o virtual.

O cartão físico funciona como um cartão de crédito tradicional, contudo, pode ser utilizado somente em estabelecimentos físicos, ou seja, quando você realiza uma compra e paga utilizando a maquininha de cartão.

Já o cartão de crédito virtual pode ser usado tanto na função de débito como na de crédito, em suas compras feitas pela internet. E assim como o cartão físico, você também pode parcelar suas compras, caso utilize a função crédito.

Antes de almejar o cartão de crédito para MEI do Banco Neon é preciso baixar o aplicativo e abrir uma conta digital. Uma vez que sua conta estiver pré-aprovada para ter o cartão de crédito MEI, a proposta aparecerá no aplicativo e você pode prosseguir com a solicitação.

Como solicitar

Como dito anteriormente, o primeiro passo é baixar o aplicativo do MEI Fácil. Lembrando que se a sua conta não estiver na situação de pré-aprovada, não desanime, porque isso não é definitivo.

Para aumentar as suas chances de ter o cartão de crédito MEI Fácil, confira algumas dicas de ações que são levadas em conta durante a avaliação de toda a jornada da sua empresa:

Mantenha sempre seu MEI regularizado;

Pague o imposto DAS em dia;

Continue movimentando a sua Conta MEI Fácil.

Lembrando que a Conta MEI Fácil permite que receba dos seus clientes através boletos de cobrança ou por meio de transferência bancária (TED, Pix e entre contas MEI Fácil ou Neon). Também é possível receber pagamentos com maquininhas de cartão.