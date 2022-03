Conheça Arícia Silva, ex-amante de Arthur Aguiar, um dos favoritos do ‘BBB 22’

Aricia Silva viu a vida virar de cabeça para baixo em 2020. Na época, ficou no olho do furacão após envolvimento com o Arthur Aguiar. Alegou que não sabia que o ator e cantor, atualmente confinado no “BBB 22”, havia reatado o casamento com Maíra Cardi, na época. Os dois se conhecem há anos e a história ter voltado à tona pode ser a pedra no sapato de Arthur, tido como um dos favoritos para vencer o reality.

Arícia tem 27 anos e é natural de Santa Catarina, mas sua carinha é conhecida do público há algum tempo: já foi, por exemplo, bailarina do cantor Latino, em 2013. Além disso, integrou o elenco do extinto programa de TV “Pânico”, primeiro com participações especiais. Depois, como uma das panicats.

Posteriormente, participou de um programa que cobria shows e eventos de uma emissora na internet. A modelo também protagonizou ensaios sensuais: posou nua duas vezes, em 2014 e 2015, em revistas masculinas.

Aricia também se aventurou na carreira de cantora. Há cerca de um ano, lançou a música “Tá com a boca na minha”, que lhe rendeu mais de um milhão de visualizações no Youtube.

Na vida amorosa, além de Arthur, a moça tem alguns nomes famosos em sua lista no passado. O cantor Léo Santana, por exemplo, é um deles. Já namorou também o gamer Lincoln Lau e chegou até a ser apontada como affair do sertanejo Rodolffo, ex-participante do “Big Brotther Brasil”.