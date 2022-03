Conheça as frutas que abrem o apetite

Hoje, iremos te apresentar as frutas que abrem o apetite e te dar dicas incríveis para utilizá-las bem. Se você tem problemas com o apetite, saiba que isso pode ser mais comum do que você imagina. E não é necessário investir caro em diversos remédios e vitaminas que não serão tão efetivas como alimentos naturais. Conheça agora as frutas que abrem o apetite.

As frutas não só abrem o apetite como também possuem diversos benefícios para a saúde. Elas também são muito versáteis, podendo ser facilmente usadas em receitas diferenciadas. Então, ter frutas em casa é com certeza um hábito importante para a melhora da sua saúde. Conheça nesse artigo algumas frutas importantes que podem abrir seu apetite e ajudar na saúde também!

Por que algumas frutas podem aumentar nosso apetite?

Afinal, por que existem frutas que abrem o apetite? Algumas frutas podem causar aquela sensação de fome logo após seu consumo, isso porque muitas são capazes de aumentar o nível de glicose do organismo e serem absorvidas sem que nem ao menos nosso corpo perceba. Assim pode acontecer facilmente de você comer uma fruta e daqui a alguns minutos sentir fome novamente.

Mas não é por isso que essas frutas devem ser deixadas de serem consumidas, pelo contrário, elas só devem ser consumidas em momentos certos e em pequenas doses. Além disso, não são todas as frutas que possuem um nível de glicose tão alto e podem ser consumidas com mais frequência.

Diabéticos devem ter mais atenção

Para quem tem diabetes, é essencial que as combinações sejam feitas com cautela. Afinal, ingerir uma quantidade grande de frutas com alto índice de glicose pode sim aumentar o índice de glicose sendo prejudicial para quem faz o controle.

Tome cuidado quando for consumir as frutas em jejum e até mesmo no consumo de sucos naturais que podem conter um alto nível de glicose.

Não só durante o consumo de frutas, mas com qualquer alimento é interessante que quem tenha diabetes fique atento a quantidade de glicose no corpo para que não aconteçam picos de glicose. Por isso, manter uma alimentação regulada é crucial para quem tem essa doença. Então, a dieta deve fazer parte do dia a dia.

Conheça as frutas que abrem o apetite

Algumas frutas possuem um alto índice glicêmico e já outras não, as frutas desidratadas como por exemplo:

Banana;

Tamara;

Uva;

Ameixa;

Damasco.

Essas frutas tendem a ter um índice glicêmico mais concentrado e abrem o apetite. Logo, seu consumo pode, sim, ser feito de forma mais moderada. Entretanto, o ideal é sempre comer de duas a três frutas por dia, para que seu organismo funcione bem e para uma boa imunidade.

Frutas com baixo índice de glicose que ajudam a saciar

E da mesma forma que algumas frutas podem abrir o apetite, outras ajudam a saciar a fome e trazer aquela sensação de que não é necessário comer mais. São elas: maçã, morango, pera, uva, laranja, mexerica, entre outras. Elas podem ser consumidas com casca ou bagaço. Elas também são ricas em fibras, que não costumam abrir o apetite.

Diversas formas de usar as frutas no dia a dia

Existem diversas formas de consumir as frutas no dia a dia, isso porque a maioria pode ser bem versátil. Você pode consumi-las sozinhas como a própria fruta intercalando entre refeições, que é a forma mais comum.

As frutas também podem ser consumidas em forma de vitamina. Se for de sua preferência, adicione aveia, leite ou iogurte. Isso pode deixar sua vitamina mais gostosa e proteica.

A produção de sucos também é excelente para quem deseja inserir frutas nas refeições. Porém, sempre que possível prefira as frutas ao suco, já que eles podem fazer com que o alimento perca um pouco de suas vitaminas na produção. Logo, inserir a fruta sozinha pode ser bem mais benéfico para o organismo.

Quando for ingerir uma fruta sem a casca, é comum que ela acabe perdendo um pouco de seu índice de proteínas. Por isso, sempre que ingerir uma dessas frutas, é interessante adicionar alguma outra fibra como, por exemplo, aveia, granola ou semestres.

Existem também muitas sobremesas que envolvem as frutas e ficam uma delícia, desde aquelas mais saudáveis, até aquelas mais ousadas. Uma das opções de sobremesa com fruta que vem sendo muito feita é a torta banoffe, uma deliciosa mistura de banana, bolachas trituradas, doce de leite e chantilly. Quando misturados em formato de torta, ficam uma delícia!

Esperamos que você possa aproveitar muito melhor os benefícios das frutas depois de todas as nossas dicas!