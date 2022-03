Conheça as vantagens dos modelos de investimentos disponíveis no mercado

Em tempos de oscilações financeiras, a organização das finanças se faz ainda mais necessária, seja para conseguir pagar as contas mensais seja para poupar. Quem deseja obter rentabilidade conta com produtos financeiros que se adequam a diferentes perfis e podem ser encontrados em instituições financeiras como bancos e cooperativas de crédito, a exemplo da Sicredi.

As modalidades se adequam a vários perfis e valores. Entre os investimentos disponíveis no mercado estão os de Renda Fixa pós-fixado, como a poupança, e outros Títulos Públicos atrelados à taxa de juros e inflação; Renda Pré-fixada, que contém os Títulos Públicos pré-fixados; e a Renda Variável, como os Fundos de Investimentos Multimercado ou de Ações.

“Os investimentos de Renda Fixa pós-fixado são investimentos aqueles de menor risco, visto que acompanham uma referência de mercado. O risco é de que a taxa de juros ou a inflação caiam, o que ocasionaria diminuição na rentabilidade dos títulos, assim como, caso elas subam, retornaria uma rentabilidade mais alta para os investimentos”, explica Felipe Braga Jorge, analista de negócios de investimento no Sicredi.

Ele também aponta as vantagens e riscos dos investimentos em Renda Pré-fixada e em Renda Variável. O investimento em Renda Pré-fixada oferece boas taxas para quem deseja levá-lo até o vencimento, mas, caso o investidor queira se desfazer antes do título, poderá perder parte do rendimento. “Há ainda a dependência da variação da taxa de juros. Se a taxa de juros subir, o investidor não receberá um rendimento maior do que o esperado, mas, caso a taxa caia, haverá uma alta rentabilidade do investimento”, assinala.

Já os investimentos em Renda Variável, ainda de acordo com o analista, são classificados como de risco médio a alto e devem contar com a expertise de um gestor profissional. “No mercado de ações à vista, a volatilidade é predominante, é indicado para investimentos mais de longo prazo”, conta.

Como a alta da taxa Selic influencia os investimentos?

Neste mês, a taxa básica de juros (Selic), principal instrumento do Banco Central para conter a inflação, subiu em 1,0 ponto percentual após reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), e chegou a 11,75% ao ano. Com esse aumento, os títulos que são atrelados à taxa Selic e à inflação são beneficiados. Já os investimentos com moedas, fundos de investimentos e ações passam a apresentar mais volatilidade.