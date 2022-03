Conheça Assucena: cantora de Vitória da Conquista que fez carreira em São Paulo

Assucena é uma cantora baiana de Vitória da Conquista que estreou em carreira solo com show em homenagem à Gal Costa (Foto: Cássia Tabatini/Divulgação)



Em 2015, quando Liniker viralizou com o vídeo da canção “Zero”, ficou evidente que estávamos assistindo a mais um processo de transformação na música brasileira. A visibilidade que artistas LGBTQIA+ ganharam nesses últimos 7 anos traz consigo diversas camadas, tanto do ponto de vista artístico, quanto sociocultural.

A forma de estar em cena – seja no palco, em um videoclipe ou em uma gravação apenas de áudio – a quebra do binarismo de gênero que abre outras possibilidades de criação; a política inerente aos corpos marginalizados; a representatividade para outras pessoas LGBTQIA+… Tudo isso são, de fato, reconstruções que esse movimento tem proporcionado para a música e a sociedade brasileira.

Dentro deste contexto, uma das representantes do movimento LGBTQIA+ na MPB é a cantora Assucena. Apesar de ser baiana de Vitória da Conquista, foi na cidade de São Paulo que ela, uma mulher trans, construiu sua carreira artística. Para quem ainda não está familiarizado com a expressão, uma pessoa trans é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer.

Assucena aparece na cena musical universitária de São Paulo com a banda ‘Preto Por Preto’, que depois se tornou ‘As Bahias e a Cozinha Mineira’ e, por fim, mudou o nome para ‘As Baías’. O grupo também tinha Raquel Virgínia e Rafael Acerbi e esteve em atividade entre 2011 e 2021. Nesse período, lançaram 3 álbuns, um EP, além de uma série de singles e videoclipes. O trio ainda foi reconhecido com indicações ao Grammy Latino (2019 e 2020) e duas vitórias do Prêmio da Música Brasileira em 2018 (Melhor Grupo e Melhor Álbum).

Agora, na virada de 2021 para 2022, Assucena se lançou em carreira solo. O primeiro projeto foi o show “Rio e Também Posso Chorar”, que estreou em dezembro como uma homenagem aos 50 anos do disco “Fatal” de Gal Costa. Logo depois, em janeiro, saiu “Parti do Alto”, o primeiro single da nova fase da cantora. Ela ainda apresentou o show “Minha Voz e Eu” e corre, como ela mesmo diz, para aprontar o primeiro álbum.

“Pretendo lançar o disco no meio do ano, mas estou correndo contra o tempo porque a gente está no momento muito difícil da cultura brasileira em todos os aspectos. Está difícil financeiramente não só para os artistas, como para as casas de show, para os festivais. Esse processo inflacionário enorme está influenciando e vai continuar a influenciar muitos festivais, pois só pelas aéreas subiram mais de 100%”, afirma a cantora em entrevista.