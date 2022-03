Conheça corte de cabelo retrô que é aposta para 2022; veja inspirações

Foto: Reprodução/Pinterest

O ‘french bob’, marcado pelos fios curtos na altura do queixo e franja reta acima da sobrancelha, é um visual clássico, que traz muita elegância. O look lembra cortes tradicionais como ‘chanel’ e ‘long bob’, mas sua característica mais repicada e despojada vem conquistando muitas fashionistas.

Em entrevista para a Capricho, as cabelereiras Gabriella Carvalho e Gue Oliveira revelaram algumas variações do estilo de cabelo, que é uma verdadeira aposta para 2022.

“A base do corte alterna entre repicada, levemente desfiada e bem reta”, contou Gue, que também afirmou que o look funciona para todos os tipos de cabelo. Uma possibilidade que dá ainda mais movimento aos fios, é a construção de camadas no ‘french bob’ – que destaca bem os cachos e sua definição.

Confira algumas inspirações do french bob:

