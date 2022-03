Oriundo da Ásia, o melão é rico em vitaminas que ajudam a nutrir o corpo. Algumas dessas vitaminas são: A, B, C e E. Além disso, ele é uma ótima opção de substituição em dietas, já que traz energia a você e é uma fonte de carboidratos. Conheça os benefícios do melão e saiba dicas incríveis a respeito dessa fruta deliciosa e suculenta.

Veja quais os benefícios do melão para o seu corpo

Os benefícios do melão são inúmeros para o corpo humano. Listamos alguns para que conheça um a um. Essa fruta, como você irá perceber, é daquelas que deve sempre estar em nossa mesa para a manutenção da boa saúde. Confira agora.

É uma fonte de energia

O melão é uma fonte de energia, pois ele é rico em carboidratos e também é uma ótima opção para comer antes de praticar as atividades físicas. Isso porque ele tem em sua composição basicamente a água e esses carboidratos.

Ajuda a emagrecer

Apesar de ser rico em carboidratos, o melão tem muita fibra e, justamente por isso e por ter bastante água também, traz uma sensação de saciedade sempre.

O melão também ajuda a emagrecer, pois auxilia no funcionamento do intestino e consequentemente melhora a digestão.

Deixa a pele mais viçosa

Por ser uma fruta rica em vitamina C, ela atua como antioxidante, fazendo com que a pele seja renovada. Elimina também as impurezas, traz a renovação celular e deixa a pele mais saudável.

Ajuda a prevenir doenças cardíacas

Por ser rico em carotenoide, que auxilia na redução da pressão arterial, o melão também reduz gradativamente o risco de infartar.

Saiba como escolher o melão

Escolher o melhor melão, na hora que você for comprar, é bem simples. Seja no mercado, no hortifruti ou na feira, você precisa escolher pela casca.

Um melão que não está maduro, tem uma casca mais brilhante. Já o melão que tem uma casca mais grossa e também é mais pesado, é um melão que está pronto para abrir e ser consumido.

O melão engorda ou pode ser consumido livremente?

É claro que tudo em excesso pode ocasionar, também, um ganho de peso. Porém, o melão é uma fruta que possui baixo teor calórico e, por isso, é uma ótima opção para quem está fazendo dieta ou restrição alimentar. Além disso, entre os benefícios do melão, está a a sensação de saciedade e, ao mesmo tempo, nutre o corpo, ajuda a desinchar, entre outros.

Receitinhas para você usar o melão

Como o melão é uma fruta super saudável e com poucas calorias, as receitinhas que elencamos para você são saudáveis também, além de fáceis de preparar e vão dar uma mudada na mesmice de comer o melão apenas em cubos ou fatias.

Saladão com melão

Essa salada é uma ótima opção para almoço e janta, além de ser uma opção de prato da culinária vegetariana. Você pode usar os ingredientes que estiverem disponíveis para você. Os que separamos são:



Duas fatias de melão cortado em cubos;

Mix de folhas;

Aproximadamente 10 tomates cereja;

90g de queijo minas frescal cortado em cubos;

Cebolinha picada;

Sal e azeite a gosto.

Higienize todos os ingredientes que precisam dessa limpeza e, logo após, em uma tigela de sua preferência, coloque os ingredientes bem limpos e cortados, misture todos e estará pronta para consumir!

Como dito anteriormente, essa salada pode ser feita com os ingredientes que você possui, podendo reduzir, aumentar e retirar alguns alimentos.

Suco de melão turbinado

Como o melão é uma fruta que tem poucas calorias, ele pode ser usado como base para um suco detox. Para esse suco você precisará de:

Duas fatias de melão sem a casca;

Meio pepino;

Água (500ml)

Suco de um limão;

Uma colher de sopa de gengibre ralado;

Hortelã (a gosto);

Pimenta caiena a gosto também.

Antes de tudo, para fazer esse suco, você precisará bater todos os ingredientes em um mixer ou, até mesmo, em um liquidificador. Se necessário, é possível coar a mistura antes de beber. Faça o consumo de seu suco em até 1h para não perder as propriedades do suco.

Água turbinada com melão

A água turbinada com melão também leva outros ingredientes, assim como o suco que você aprendeu acima. Por isso, para fazer essa mistura poderosa, rica em outros nutrientes, você precisará de:



Duas fatias de melão;

Um litro de água gelada;

Suco de um limão;

Hortelã a gosto.

Diferente do processo do suco, aqui você só colocará esses ingredientes em um recipiente. Dessa forma, quanto mais tempo levar a água descansando com os ingredientes, mais ela ficará com sabor.