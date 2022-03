Conheça os principais lançamentos musicais de 14 a 20 de março

Não vive sem os fones de ouvido, gosta de atualizar a playlist toda semana e não vê a hora de conhecer novos artistas? A lista de lançamentos do iBahia é perfeita para você. Confira o que há de novo no música nacional de 14 a 20 de março:

Single “Nobre Mulher”, de Aiace em parceria com Manuela Rodrigues, Marissol Mwaba, Natália Matos, Brina Costa, Rhaissa Bittar, Mariana Guimarães e Siamese

A cantora baiana Aiace divulga o single “Nobre Mulher”, que chega junto com uma versão audiovisual, já disponível no YouTube. Em parceria com Manuela Rodrigues, Marissol Mwaba, Natália Matos, Brina Costa, Rhaissa Bittar, Mariana Guimarães e Siamese, a canção antecipa o segundo disco solo da artista. O single está em todas as plataformas digitais.

EP “Sincérico Brásileiro”, de Érico Brás

O primeiro trabalho autoral de Érico Brás chega, nesta sexta-feira (18), em todas as plataformas digitais. O EP “Sincérico Brásileiro”, que vem acompanhado do clipe de “A Dama e o Vagabundo”, abraça as diferentes sonoridades que moldaram o artista. Assista o clipe de “A Dama e o Vagabundo”, por Érico Brás.

Álbum “Retinta”, de Nara Couto

Com uma linguagem pop e ritmos dançantes, Nara Couto estreia o novo álbum “Retinta”. Através do olhar de uma mulher preta retinta, a cantora exalta sua ancestralidade e convoca todas as mulheres do seu clã a reconhecerem seu valor, que é historicamente negado pela sociedade. Confira o novo álbum da cantora Nara Couto, “Retinta”!

Single “Quando Bater Saudade”, de Mavi

A cantora e compositora Mavi divulga, nesta sexta-feira (18), a sua mais nova faixa de trabalho “Quando Bater Saudade”. O lançamento chega com uma melodia leve e refrão marcante, já disponível em todas as plataformas de lançamento. Clique aqui e escute a nova canção de Mavi!

Single “Todo Corpo”, de Héloa

A cantora e compositora Héloa apresenta o novo single “Todo Corpo”, que antecede o lançamento do seu disco “ylDé”. A faixa conta com produção musical de Carlinhos Brown e Yuri Queiroga.

Singles “Alguém” e “Deixa o Tempo”, de Mu Bispo

O cantor e compositor Mu Bispo aborda narrativas sequenciais do fim de um relacionamento com o lançamento duplo de “Alguém” e “Deixa o Tempo”. Os singles, que chegaram na quarta-feira (16), integram o primeiro EP do artista, intitulado “Não Leve a Sério”. Veja o clipe de “Alguém”:

Single “Otherside”, de Colibri

Após um hiato de três anos, o grupo Colibri estreia o single “Otherside”, faixa que mergulha nas águas profundas com esperança de um recomeço.

Clipe “Pepinas”, de Oreia

Oreia estreia a sua carreira solo com o single “Pepinas”, lançamento que abre caminhos para o seu primeiro disco “Gangasta da Roça”.

Álbum “Ternura”, de Ana Muller

A cantora e compositora Ana Muller abre a nova fase de sua carreira com o lançamento “Ternura”, seu mais novo álbum autoral. Escute já o novo disco de Ana Muller!

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google notícias