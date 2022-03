Conheça Xolo Maridueña, par romântico de Bruna Marquezine em novo filme da DC

Bruna Marquezine foi confirmada na tarde da última terça-feira (8) no elenco do filme “Besouro Azul”, da DC Comics. No longa, baseado nas HQs, a atriz fará par romântico com o ator Xolo Maridueña.

Com 20 anos idade, o norte-americano é conhecido por produções como “Cobra Kai” e “Parenthood”. Além do trabalho como ator ele também é streamer no Twitch, onde transmite jogos em seu canal “Xolo Crunch”.

Em seu perfil do Instagram ele possui mais de 3 milhões de seguidores e foi através da rede social que ele divulgou ter sido escolhido para protagonizar o longa. A notícia foi dada em agosto de 2021, na ocasião ele acompanhou a estreia de “O Esquadrão Suicida”.

