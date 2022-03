Conselho Universitário da UFU aprova retorno das aulas presenciais em todos os campi

Em reunião realizada nesta sexta-feira (4), o Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aprovou a retomada das aulas presenciais para os cursos de graduação de todos os campi da instituição. A volta às atividades presenciais de ensino acontece após quase dois anos de suspensão devido à pandemia da Covid-19.

Desse modo, no próximo semestre letivo, a UFU voltará a receber os estudantes de todos os cursos em Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo para atividades presenciais de ensino. O início do próximo semestre letivo está previsto para o dia 2 de maio.

A reunião do Conselho Universitário aconteceu na tarde de ontem e foi feita remotamente. Além da presença de representantes dos docentes, alunos e técnicos administrativos, a reunião contou com a presença do reitor da UFU, Valder Steffen Junior.

A UFU já havia permitido aulas presenciais no segundo semestre de 2021. No entanto, a decisão só contemplava alguns cursos. Desse modo, apenas algumas faculdades e institutos retomaram o formato presencial para as aulas práticas. A maioria dos cursos está ofertando apenas aulas remotas. O atual semestre letivo da UFU chega ao fim no dia 2 de abril.

O Conselho Universitário decidiu manter a cobrança do comprovante de vacina contra a Covid-19 para acesso aos prédios da UFU. Desse modo, todas as pessoas que forem entrar em um dos campi da UFU devem apresentar o passaporte vacinal, com pelo menos duas doses ou dose única.

Pessoas que não estão vacinadas não podem entrar na universidade. A exigência vale para alunos, servidores e prestadores de serviço.

Veja mais informações no site da UFU.

